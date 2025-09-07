Falu lázadt fel a kényszersorozás ellen – Ukrajna népe forrong

A Nyugat-Ukrajnában található Bodnariv faluban szeptember 6-án lakossági tiltakozás bontakozott ki, amelynek oka a kényszersorozás volt. A helyiek lezárták az Ivano-Frankivszk és Kalus közötti utat, ezzel követelve, hogy visszakapják a közösségük vezetőjét, Oleg Drogomireckijt.

Bodnariv lakói útlezárással tiltakoztak a kényszersorozás ellen, miután falujuk vezetőjét hajnalban vitték el ismeretlenek.

Fotó: Facebook

A kényszersorozás következményei

A beszámolók szerint a falubeli vezetőt szeptember 3-án hajnalban vitték el ismeretlen személyek egy légiriadó idején, állítólag mobilizációs céllal. A lakók ezt jogsértőnek tartják, mivel semmilyen hivatalos értesítést, idézést vagy behívót nem kapott.

Mi itt összegyűltünk, mert visszaköveteljük a mi polgármesterünket. Először is, őt törvénytelenül mobilizálták, másodszor, hátországban annyit tesz, hogy azt nem lehet leírni. Ő állandóan a falu fejlesztésén dolgozott

– mondta az egyik résztvevő. A falubeliek hangsúlyozták, hogy Drogomireckij munkája alatt számos előrelépés történt: művészeti iskola nyílt, megújult az iskola, javult a közterületek állapota, támogatást kaptak a kulturális programok, és rendszeres segítséget nyújtottak a fronton harcoló katonáknak is.

A tiltakozáson több mint száz ember vett részt, a petícióhoz pedig már kétszáznál is többen csatlakoztak.

A közösség szerint Drogomireckij olyan, mint egy motor a faluban – nélküle minden leáll. Az akció során a forgalom is teljesen megbénult, hosszú torlódások alakultak ki. A helyszínre érkezett a kalusi városvezetés több képviselője, valamint a katonai toborzóközpont (TCK) munkatársai is.

A találkozón heves vita bontakozott ki.

A helyiek azt hangsúlyozták, hogy a közösség véleményét figyelembe kell venni, és nem lehet önkényesen elvinni a falujuk vezetőjét.

Többen is kiálltak Bodnariv mellett

Kalus polgármestere, Andrij Najda személyesen is támogatta a tiltakozókat.

Kérdés: miért nem adtak neki behívót? Egyszerűen elvitték az embert. Természetes, hogy a közösség felháborodott. A polgármester ezzel a közösséggel élt

– mondta. Najda hozzátette, hogy személyesen kész közvetíteni a lakók kollektív petícióját az Ivano-Frankivszki megyei vezetés felé.