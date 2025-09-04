Hírlevél

Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

Ukrajna

A kényszersorozók nem szeretik a kamerákat – videó

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hiába hozott törvényt az ukrán kormányzat, testkamerát nem lehet látni a toborzóirodák munkatársain. A kényszersorozók továbbra is kedvükre alkalmazhatnak erőszakot.
Ukrajnasorozáskényszersorozás

Habár a törvények szerint Ukrajnában a toborzóirodák munkatársainak kötelező lenne szeptember 1-jétől a testkamera használata, ez úgy fest nem mindenhol sikerül. Egy friss felvételen az látható, ahogy a kényszersorozók megérkeznek egy házhoz, azonban kamera nincs rajtuk.

A kényszersorozók továbbra sem viselnek testkamerát
A kényszersorozók továbbra sem viselnek testkamerát 
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videót készítő férfi jól érzékelhetően feldúlt állapotban küldi el melegebb éghajlatra a kényszersorozókat, akik közül az egyik nem is rest elé állni. Némi szócsata után azonban elszakadt a cérna a tisztnél és nemes egyszerűséggel megüti a férfit.

Jól láthatóan tehát nem csak hogy az erőszakos sorozások nem értek véget, de az ukrán kormányzat látszatintézkedéseit sem tartatja be. 

A testkamerák az ukrán kormányzat szerint mind a sorozótiszteket, mind pedig a lakosságot védenék a jogellenes cselekményektől. 

Ukrajnában egyre rosszabb a helyzet a fronton, ezzel párhuzamosan pedig a kényszersorozások is egyre brutálisabbak. Ezeknek az intézkedéseknek pedig már magyar áldozata is van, miután Sebestyén József kárpátaljai férfi azután halt meg, hogy elrabolták a sorozótisztek, majd brutálisan bántalmazták. 

 

