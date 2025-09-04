A kényszersorozók nem szeretik a kamerákat – videó

Habár a törvények szerint Ukrajnában a toborzóirodák munkatársainak kötelező lenne szeptember 1-jétől a testkamera használata, ez úgy fest nem mindenhol sikerül. Egy friss felvételen az látható, ahogy a kényszersorozók megérkeznek egy házhoz, azonban kamera nincs rajtuk.

A kényszersorozók továbbra sem viselnek testkamerát

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

A videót készítő férfi jól érzékelhetően feldúlt állapotban küldi el melegebb éghajlatra a kényszersorozókat, akik közül az egyik nem is rest elé állni. Némi szócsata után azonban elszakadt a cérna a tisztnél és nemes egyszerűséggel megüti a férfit.

Jól láthatóan tehát nem csak hogy az erőszakos sorozások nem értek véget, de az ukrán kormányzat látszatintézkedéseit sem tartatja be.

A testkamerák az ukrán kormányzat szerint mind a sorozótiszteket, mind pedig a lakosságot védenék a jogellenes cselekményektől.

Ukrajnában egyre rosszabb a helyzet a fronton, ezzel párhuzamosan pedig a kényszersorozások is egyre brutálisabbak. Ezeknek az intézkedéseknek pedig már magyar áldozata is van, miután Sebestyén József kárpátaljai férfi azután halt meg, hogy elrabolták a sorozótisztek, majd brutálisan bántalmazták.