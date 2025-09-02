Keresztényellenes gyűlölet a transz ideológia mögött

A minneapolisi Angyali üdvözlet katolikus templomban történt szörnyű támadás során két gyermeket meggyilkoltak, további tizennyolc ember pedig megsebesült. A mészárlást elkövető 23 éves Robin Westman, aki korábban Robert néven született, transzneműként határozta meg magát. A tragédia után a New York Times nem az áldozatokra, hanem az elkövető személyes problémáira helyezte a hangsúlyt, és egyben a konzervatívokat és keresztényeket állította be valódi felelősöknek.

A liberális média a minneapolisi vérengzés után is a keresztényeket hibáztatja, miközben a transz ámokfutót próbálja áldozatként bemutatni.

A liberális lap szerint a konzervatív kommentátorok „felháborító módon” ragadják meg a lehetőséget, hogy a transznemű emberek ellen uszítsanak, amikor a tettes nemi identitását emelik ki.

A New York Times úgy véli, a közbeszédnek inkább a népbetegségnek számító mentális egészségügyi kihívásokra kellene összpontosítania, amelyek számos amerikai fiatalt sújtanak.

A lap azt is kiemelte: Westman naplóiban önutálatról és súlyos önértékelési zavarokról írt, és a transznemű fiatalok számára sokszor a nemátalakító műtét tud csak segíteni.

Keresztényekből csinálnak elkövetőt

A New York Times szerint a konzervatívok felelőtlenek, mert „hamisan állítják be, hogy minden transznemű ember hajlamos az erőszakra”. A lap példaként idézte a Daily Wire ismert szerzőjét, Matt Walsh-t, aki így fogalmazott:

Amikor beteg és téveszmékkel teli emberek perverz fantáziáit megerősítik – rendszerszinten, tömegesen –, pontosan az ilyen katasztrófákat idézik elő. Ez elkerülhetetlen volt.

Többen „transzterrorizmusként” emlegették az esetet, amivel a liberális média szerint nem a valós okokat, hanem egy kisebbség identitását célozzák. Miközben tehát keresztény gyerekek és családok váltak áldozatokká, a baloldali narratíva a tettes önkínzó mondatait emelte ki, például azt, amikor Westman így írt:

Fáradt vagyok attól, hogy transznemű vagyok, bárcsak soha nem mostam volna át az agyam.

A liberális logika alapján mindez nem felelősség, hanem újabb bizonyíték arra, hogy a társadalom kirekesztő.

Keresztények a célkeresztben

A konzervatív Daily Signal ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy a transznemű elkövetők körében egyre gyakoribbak a keresztényellenes támadások. Az újság több példát is felsorolt:

2023-ban Nashville-ben Audrey Elizabeth Hale, aki transzneműként azonosította magát, három gyermeket és három felnőttet gyilkolt meg egy presbiteriánus iskolában.

2019-ben Coloradóban Maya „Alec” McKinney és társa nyitott tüzet egy középiskolában, diákok életét oltva ki.

2018-ban Marylandben Snochia Moseley négy embert ölt meg, barátai szerint ő is transzneműként élt.

2023-ban Portlandben Cameron David Storer, aki nőből férfiként élt, felgyújtott egy 117 éves templomot.

2022-ben Washington államban Maeve Nota megrongált egy katolikus templomot, falaira gyűlöletkeltő feliratokat festett, például: „F— Catholics.”

A Daily Signal hangsúlyozta: a közös nevező ezekben az esetekben a keresztények elleni kifejezett gyűlölet. Egyes elkövetők nyíltan vallották, hogy a vallásos közösségeket tekintik ellenségnek. Hale például arról írt, hogy szülei keresztény barátokat akartak „rákényszeríteni”, egy másik tettes pedig így fogalmazott:

Tudjátok, kiket gyűlölök? Azokat a keresztényeket, akik gyűlölik a melegeket.