Keresztényellenes gyűlölet a transz ideológia mögött

A minneapolisi Angyali üdvözlet katolikus templomban történt szörnyű támadás során két gyermeket meggyilkoltak, további tizennyolc ember pedig megsebesült. A mészárlást elkövető 23 éves Robin Westman, aki korábban Robert néven született, transzneműként határozta meg magát. A tragédia után a New York Times nem az áldozatokra, hanem az elkövető személyes problémáira helyezte a hangsúlyt, és egyben a konzervatívokat és keresztényeket állította be valódi felelősöknek.
A liberális lap szerint a konzervatív kommentátorok „felháborító módon” ragadják meg a lehetőséget, hogy a transznemű emberek ellen uszítsanak, amikor a tettes nemi identitását emelik ki.
A New York Times úgy véli, a közbeszédnek inkább a népbetegségnek számító mentális egészségügyi kihívásokra kellene összpontosítania, amelyek számos amerikai fiatalt sújtanak.
A lap azt is kiemelte: Westman naplóiban önutálatról és súlyos önértékelési zavarokról írt, és a transznemű fiatalok számára sokszor a nemátalakító műtét tud csak segíteni.
A New York Times szerint a konzervatívok felelőtlenek, mert „hamisan állítják be, hogy minden transznemű ember hajlamos az erőszakra”. A lap példaként idézte a Daily Wire ismert szerzőjét, Matt Walsh-t, aki így fogalmazott:
Amikor beteg és téveszmékkel teli emberek perverz fantáziáit megerősítik – rendszerszinten, tömegesen –, pontosan az ilyen katasztrófákat idézik elő. Ez elkerülhetetlen volt.
Többen „transzterrorizmusként” emlegették az esetet, amivel a liberális média szerint nem a valós okokat, hanem egy kisebbség identitását célozzák. Miközben tehát keresztény gyerekek és családok váltak áldozatokká, a baloldali narratíva a tettes önkínzó mondatait emelte ki, például azt, amikor Westman így írt:
Fáradt vagyok attól, hogy transznemű vagyok, bárcsak soha nem mostam volna át az agyam.
A liberális logika alapján mindez nem felelősség, hanem újabb bizonyíték arra, hogy a társadalom kirekesztő.
A konzervatív Daily Signal ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy a transznemű elkövetők körében egyre gyakoribbak a keresztényellenes támadások. Az újság több példát is felsorolt:
A Daily Signal hangsúlyozta: a közös nevező ezekben az esetekben a keresztények elleni kifejezett gyűlölet. Egyes elkövetők nyíltan vallották, hogy a vallásos közösségeket tekintik ellenségnek. Hale például arról írt, hogy szülei keresztény barátokat akartak „rákényszeríteni”, egy másik tettes pedig így fogalmazott:
Tudjátok, kiket gyűlölök? Azokat a keresztényeket, akik gyűlölik a melegeket.
A konzervatív lap szerint a transzmozgalom saját áldozatiság-narratívája gerjeszti a gyűlöletet. A Human Rights Campaign például „epidémiának” nevezi a transzneműek körében előforduló haláleseteket, miközben statisztikáik szerint a nem transznemű emberek között sokkal gyakoribb az erőszakos halál.
Ennek ellenére a mozgalom retorikája – amely a nemátalakító kezelések korlátozását „népirtásként” emlegeti – olyan légkört teremt, ahol a keresztényeket és konzervatívokat ellenségként állítják be.
Ez az ellenségkép, párosulva azzal a baloldali narratívával, amely a valódi áldozatokat háttérbe szorítja, végső soron hozzájárulhat ahhoz, hogy újabb tragédiák következzenek be. A Daily Signal szerint az Egyesült Államokban egyre erősebben érződik, hogy a transz ideológia nemcsak a közbeszédet mérgezi, hanem közvetlenül veszélybe sodorja a keresztény közösségeket is.