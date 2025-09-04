Hírlevél

Rendkívüli

Moszkvába utazik Zelenszkij? Az ukrán elnök bejelentést tett

Putyin

Még a WC-jét is Pekingbe vitte Kim Dzsongun, most lelepleződött a rejtély

Kim Dzsongun találkozása Vlagyimir Putyinnal Pekingben rendkívüli biztonsági intézkedéseket váltott ki Észak-Korea részéről. Kim nyomait gondosan eltüntették, hogy ne tudjanak az oroszok információt gyűjteni egészségi állapotáról. A szakértők szerint ezek az intézkedések a külföldi hírszerzés elleni védekezés részei, és a Kim-dinasztia hagyományos protokolljának részét képezik.
Ahogy az Origon is írtunk róla, Pekingben gyűltek össze a keleti nagyhatalmak, Kína nagyszabású katonai felvonulásán. A kínai látogatás során az észak-koreai tisztviselők rendkívüli intézkedéseket tettek, mivel Kim Dzsongun találkozott Oroszország elnökével is. Az esemény után gondosan letörölték azokat a tárgyakat, amelyeket az ország legfőbb vezetője megérintett – amit az elemzők a külföldi kémek elleni biztonsági intézkedések részeként értékeltek. Annak ellenére, hogy Kim és Vlagyimir Putyin orosz elnök között baráti hangulat látszott kialakulni, Észak-Korea minden nyomot próbált eltüntetni, ami Kim egészségi állapotáról bármit is elárulhatna – írja a HUFFPOST.

Kim Dzsongun és a rejtélyes zöld vonat
Kim Dzsongun és a rejtélyes zöld vonat
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Kim Dzsongun és az észak-koreai biztonsági intézkedések

Kim után két ember alaposan kitisztította a szobát, ahol Putyinnal több mint két órán át tárgyaltak.

A székek támláját és karfáját átsúrolták, valamint Kim székéhez közeli dohányzóasztalt is megtisztították, és az észak-koreai vezető poharát is magukkal vitték. Lapjelentések szerint – hivatkozva dél-koreai és japán hírszerzési forrásokra – Kim a korábbi külföldi útjaihoz hasonlóan saját, jellegzetes zöld vonatával vitte magával a saját WC-jét Pekingbe, hogy elrejtse a világ elől az egészségi állapotára utaló jeleket.

This picture taken on September 3, 2025 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on September 4, 2025 shows North Korean leader Kim Jong Un (R) and Russia's President Vladimir Putin in a car in Beijing, after attending a military parade marking the 80th anniversary of victory over Japan and the end of World War II. (Photo by KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /
Putyin és Kim láthatóan jó viszonyt ápolnak – vélhetően az észak-koreai katonák ukrajnai jelenlét miatt is
Fotó: STR / KCNA VIA KNS

A speciális WC és a szükséges hulladékzsákok, amelyekben maradékok, hulladék és cigarettacsikkek voltak összegyűjtve, arra szolgálnak, hogy egy külföldi hírszerző ügynökség, – akár baráti is – ne tudjon Kimtől származó mintát szerezni és azt tesztelni

 – mondta egy szakértő.

 

