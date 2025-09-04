Még a WC-jét is Pekingbe vitte Kim Dzsongun, most lelepleződött a rejtély

Ahogy az Origon is írtunk róla, Pekingben gyűltek össze a keleti nagyhatalmak, Kína nagyszabású katonai felvonulásán. A kínai látogatás során az észak-koreai tisztviselők rendkívüli intézkedéseket tettek, mivel Kim Dzsongun találkozott Oroszország elnökével is. Az esemény után gondosan letörölték azokat a tárgyakat, amelyeket az ország legfőbb vezetője megérintett – amit az elemzők a külföldi kémek elleni biztonsági intézkedések részeként értékeltek. Annak ellenére, hogy Kim és Vlagyimir Putyin orosz elnök között baráti hangulat látszott kialakulni, Észak-Korea minden nyomot próbált eltüntetni, ami Kim egészségi állapotáról bármit is elárulhatna – írja a HUFFPOST.

Kim Dzsongun és a rejtélyes zöld vonat

Fotó: STR / KCNA VIA KNS

Kim Dzsongun és az észak-koreai biztonsági intézkedések

Kim után két ember alaposan kitisztította a szobát, ahol Putyinnal több mint két órán át tárgyaltak.

A székek támláját és karfáját átsúrolták, valamint Kim székéhez közeli dohányzóasztalt is megtisztították, és az észak-koreai vezető poharát is magukkal vitték. Lapjelentések szerint – hivatkozva dél-koreai és japán hírszerzési forrásokra – Kim a korábbi külföldi útjaihoz hasonlóan saját, jellegzetes zöld vonatával vitte magával a saját WC-jét Pekingbe, hogy elrejtse a világ elől az egészségi állapotára utaló jeleket.

Putyin és Kim láthatóan jó viszonyt ápolnak – vélhetően az észak-koreai katonák ukrajnai jelenlét miatt is

Fotó: STR / KCNA VIA KNS

A speciális WC és a szükséges hulladékzsákok, amelyekben maradékok, hulladék és cigarettacsikkek voltak összegyűjtve, arra szolgálnak, hogy egy külföldi hírszerző ügynökség, – akár baráti is – ne tudjon Kimtől származó mintát szerezni és azt tesztelni

– mondta egy szakértő.