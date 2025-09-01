Kína erődemonstrációt tart, az amerikai elemzők aggódnak

Kína haditengerészete hihetetlen sebességgel bővül – és lassan utoléri az Egyesült Államokat. Az elmúlt két évtizedben Kína fokozta a hajóépítésbe történő beruházásait és ez mára megtérült: az idei világpiaci megrendelések több mint 60 százalékát kínai hajógyárak kapták. A Fehér Ház elemzői szerint a kínai hajóépítés gyors fejlődése egy növekvő fenyegetés részét képezi – írja a BBC.
Egyszerűen fogalmazva, Kína többet épít, mint bárki más, mert gyorsabban képes dolgozni.
A méret rendkívüli… sok szempontból lélegzetelállító
– mondta Nick Childs, a londoni székhelyű Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (IISS) tengerészeti szakértője, majd kifejtette, hogy a kínai hajóépítési kapacitás mintegy 200-szorosa az Egyesült Államokénak. Ez a vezető szerep pedig a haditengerészetre is igaz.
Kínai a világ legnagyobb hadiflottájával rendelkezik, 234 hadihajóval az amerikai 219-hez képest.
Kína, a világ második legnagyobb gazdasága ad otthont a tíz legforgalmasabb kikötőből hétnek, amelyek kritikusak a globális ellátási útvonalak szempontjából. Az ország part menti városai virágoznak a kereskedelemnek köszönhetően. Ahogy Peking ambíciói nőttek, úgy nőtt a hajóarzenálja – és a magabiztosság, hogy nagyobb tiszteletet követeljen a Dél-kínai-tengeren és azon túl.
A kínai közösségi médián közzétett fényképek szerint legalább két új típusú pilóta nélküli vízalatti drón kerül bemutatásra a parádén. Ezek lehetővé teszik a mélytengeri felderítést és más tengeralattjárók vagy tengeri vezetékek észlelését anélkül, hogy a haditengerészet kockáztatná saját hajóit.
Hszi Csin-ping bizonyosan a vizek uralmára törekszik. Egy nagyszabású katonai parádé a következő napokban feltárhatja, mennyire közel áll ehhez a célhoz. Az eseményre többek között meghívást kapott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, hogy a kínai elnök ezzel üzenjen a nyugati országoknak – amelyek elutasították őt. Az Egyesült Államok és szövetségesei figyelemmel kísérik majd az eseményt, ahol várhatóan rakétákat, hiperszonikus fegyvereket és vízalatti drónokat is bemutatnak majd.
Bár az amerikai haditengerészet még mindig jelentős előnnyel rendelkezik, Kína hátránya gyorsan csökken, és nehéz megtalálni erre a megfelelő válaszlépést, (..) mert az amerikai hajóépítési kapacitás az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent.
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy javítani akar ezen, és aláírt egy rendeletet az amerikai hajóépítés fellendítésére és az ország tengeri fölényének visszaszerzésére. Az elemzők szerint ez „nagyon nehéz feladat lesz”.
Bár Kínának a világ legnagyobb flottája van darabszám tekintetében, az amerikai flotta egyelőre erősebb – és az USA jóval több repülőgép-hordozóval rendelkezik.
Nincs jel arra, hogy a kínaiak lassítanának. (...) A hajók száma nem az egyetlen mérőszáma egy haditengerészet hatékonyságának, de a kínai hadihajók előállítási sebessége rendkívül lenyűgöző, és stratégiai különbséget jelenthet.
– mondja Alexander Palmer a CSIS-től. Bár Kínának már több hajója van, csak két üzemképes repülőgép-hordozóval rendelkezik és sokkal kevesebb tengeralattjárója van az USA-hoz képest. Jelenleg Kína csak korlátozottan képes a saját partjaitól távol hadműveleteket végrehajtani.
Hainan szigetén Peking jelentős forrásokat fektet haditengerészeti bázisai bővítésébe. Egy bázison öt új dokk épült az elmúlt öt évben. A tervek szerint itt állomásoztatják majd a legnagyobb tengeralattjárókat, a Jin-osztályt (Type 094), amelyek mindegyike 12 nukleáris rakétát hordozhat.
Kínának kétségtelen előnye a hajógyárak kettős felhasználásában van. A kereskedelmi termelést támogató gyárak a hadihajók előállításában is segíthetnek.
A katonai és polgári hajógyárak kéz a kézben dolgoznak, amit az állami média „katonai-polgári fúziónak” nevez. Kína kereskedelmi flottája és gyors hajóépítési szakértelme kulcsfontosságú lehet egy esetleges válság idején.
Bármely elhúzódó konfliktus esetén, ha a hajógyárak gyorsan képesek új hajókat előállítani, az hatalmas stratégiai előny
– mondta a szakértő.
Peking régóta ígéri a szigettel való újraegyesítést, és nem zárta ki az erőszak alkalmazását sem. Az USA magas rangú tisztviselői a közelmúltban kijelentették, hogy Kína 2027-ig megtámadhatja Tajvant, de Peking tagadja a határidőt.
A Kínának már megvan a kapacitása Tajvan visszafoglalására, (...) de türelmesek vagyunk. Kína soha nem mondott le a békés egyesítés lehetőségéről. Tudunk várni
– mondja Hu Bo, a Pekingi Egyetem Tengerészeti Stratégiai Központjának igazgatója. A nagyobb problémát az jelentené, hogy bármely támadás Tajvan ellen szélesebb háborút válthat ki, bevonva az USA-t – ami Peking szerint elfogadhatatlan. Az év elején Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter „közelgő” fenyegetést említett Tajvan ellen, és arra ösztönözte az ázsiai országokat, hogy növeljék védelmi kiadásaikat és működjenek együtt az USA-val. Korábban írtunk róla, hogy januárban például a tajvani fegyveres erők a kínai hadsereg hat repülőgépét és hat hajóját észlelték a sziget felé közeledni.
Nemrég a kínai repülőgép-hordozók hadgyakorlatokat tartottak Japán közelében, ami aggodalmat keltett – bár nemzetközi vizeken történt, a lépés példátlan volt. Hu Bo szerint azonban túlzott a félelem egy amerikai–kínai konfliktustól, mert mindkét fél tudja, hogy az katasztrofális lenne.
Az elmúlt három év tapasztalatai alapján az üzenet nagyon világos: egyik fél sem akar harcolni. (...) Felkészültek vagyunk, de nem akarunk harcolni egymással.
– mondta Hu Bo.