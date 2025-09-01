Kína erődemonstrációt tart, az amerikai elemzők aggódnak

Kína haditengerészete hihetetlen sebességgel bővül – és lassan utoléri az Egyesült Államokat. Az elmúlt két évtizedben Kína fokozta a hajóépítésbe történő beruházásait és ez mára megtérült: az idei világpiaci megrendelések több mint 60 százalékát kínai hajógyárak kapták. A Fehér Ház elemzői szerint a kínai hajóépítés gyors fejlődése egy növekvő fenyegetés részét képezi – írja a BBC.

Kína erődemonstrációt tart, ahova Putyin és Kim Dzsong Un is hivatalos

Fotó: ALEXANDER KAZAKOV / POOL

Egyszerűen fogalmazva, Kína többet épít, mint bárki más, mert gyorsabban képes dolgozni.

A méret rendkívüli… sok szempontból lélegzetelállító

– mondta Nick Childs, a londoni székhelyű Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének (IISS) tengerészeti szakértője, majd kifejtette, hogy a kínai hajóépítési kapacitás mintegy 200-szorosa az Egyesült Államokénak. Ez a vezető szerep pedig a haditengerészetre is igaz.

Kínai a világ legnagyobb hadiflottájával rendelkezik, 234 hadihajóval az amerikai 219-hez képest.

Kína, a világ második legnagyobb gazdasága ad otthont a tíz legforgalmasabb kikötőből hétnek, amelyek kritikusak a globális ellátási útvonalak szempontjából. Az ország part menti városai virágoznak a kereskedelemnek köszönhetően. Ahogy Peking ambíciói nőttek, úgy nőtt a hajóarzenálja – és a magabiztosság, hogy nagyobb tiszteletet követeljen a Dél-kínai-tengeren és azon túl.

Mire számíthatunk a katonai parádén?

A kínai közösségi médián közzétett fényképek szerint legalább két új típusú pilóta nélküli vízalatti drón kerül bemutatásra a parádén. Ezek lehetővé teszik a mélytengeri felderítést és más tengeralattjárók vagy tengeri vezetékek észlelését anélkül, hogy a haditengerészet kockáztatná saját hajóit.

BREAKING: China’s Poseidon Like Sea Drone Spotted



A massive, torpedo shaped unmanned underwater vehicle was observed during parade preparations. Experts note it resembles Russia’s nuclear powered Poseidon UUV, though operational details remain scarce. pic.twitter.com/oDOSkWrfdi — Defence Index (@Defence_Index) August 16, 2025

Hszi Csin-ping bizonyosan a vizek uralmára törekszik. Egy nagyszabású katonai parádé a következő napokban feltárhatja, mennyire közel áll ehhez a célhoz. Az eseményre többek között meghívást kapott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető, hogy a kínai elnök ezzel üzenjen a nyugati országoknak – amelyek elutasították őt. Az Egyesült Államok és szövetségesei figyelemmel kísérik majd az eseményt, ahol várhatóan rakétákat, hiperszonikus fegyvereket és vízalatti drónokat is bemutatnak majd.

Bár az amerikai haditengerészet még mindig jelentős előnnyel rendelkezik, Kína hátránya gyorsan csökken, és nehéz megtalálni erre a megfelelő válaszlépést, (..) mert az amerikai hajóépítési kapacitás az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent.

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy javítani akar ezen, és aláírt egy rendeletet az amerikai hajóépítés fellendítésére és az ország tengeri fölényének visszaszerzésére. Az elemzők szerint ez „nagyon nehéz feladat lesz”.