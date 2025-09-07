Döbbenetes dolog derült ki Kínáról

Az amerikai pénzügyminisztérium szerint Kína pénzmosási hálózatai nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a mexikói drogkartellek működésében. A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vizsgálata 2020 és 2024 között több mint 137 ezer banki jelentést elemzett, és ezekben összesen 312 milliárd dollárnyi gyanús tranzakciót azonosított.
A hatóságok különösen aggódnak a kínai és mexikói szervezetek szoros együttműködése miatt.
A kartellek hatalmas készpénzbevételét a kínai pénzmosók vásárolják fel, majd továbbértékesítik olyan kínai állampolgároknak és vállalatoknak, akik így megkerülhetik a pekingi devizakorlátozásokat.
Mindez a mexikói pénzügyi szabályok miatt is előnyös: a latin-amerikai országban korlátozott, hogy mennyi amerikai dollárt lehet befizetni a bankokba. A kínai hálózatok működése kifinomult és nehezen felderíthető.
A pénzmosók amerikai kínai állampolgárokra támaszkodnak, akik látszólag hétköznapi emberek: diákok, nyugdíjasok, háziasszonyok vagy egyszerű munkások.
Ők rendszeres készpénzbefizetéseket hajtanak végre a bankokban, ám bevallott jövedelmük nem indokolja a tranzakciók mértékét. A FinCEN figyelmeztette a pénzintézeteket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az ilyen mintázatokra.
Az amerikai hatóságok szerint a kínai pénzmosási hálózatok nemcsak Mexikóban, hanem az Egyesült Államokban is aktívak. Washingtoni tisztviselők szerint ezek a struktúrák nemcsak a kartellek illegális bevételeit juttatják vissza a rendszerbe, hanem olyan forrásokat is Kínába irányítanak, amelyekből a drogkartellek kábítószer-előállításhoz szükséges vegyi anyagokat vásárolhatnak.
Ez utóbbira a houstoni kikötőben végrehajtott rekordfogás szolgált látványos bizonyítékul. A Columbia kerületi ügyészség közlése szerint több mint 300 ezer kilogramm Kínából érkezett vegyi anyagot foglaltak le, amelyet a Sinaloa kartell laboratóriumai számára szántak.
Jeanine Ferris Pirro kerületi ügyész így fogalmazott:
„Ez a legnagyobb lefoglalás az Egyesült Államok történetében a metamfetamin előállítására szolgáló vegyi anyagok tekintetében. Kína több mint 700 ezer fontnyi szállítmányt küldött a Sinaloa kartellnek, mielőtt hivatalom lefoglalta volna.
A kínai származású vegyi anyagokból közel 190 ezer kilogramm metamfetamint lehetett volna előállítani, amelynek piaci értéke meghaladta az 569 millió dollárt. A mennyiség nagyságát jól jelzi, hogy a szállítmány elszállításához huszonnégy kamionra volt szükség.
A Sinaloa kartell januári terrorszervezeti besorolása új jogi lehetőségeket teremtett az amerikai hatóságok számára. Todd Lyons, a Bevándorlási és Vámhivatal megbízott igazgatója kiemelte:
Ez az első alkalom, hogy lefoglalási parancsot adtak ki a terrorizmus anyagi támogatására.
Jud Murdock, a vám- és határvédelem houstoni igazgatója még élesebben fogalmazott:
Ezek a hordók közvetlen kapcsolatban állnak a világ egyik legveszélyesebb és legbrutálisabb terrorszervezetével, a Sinaloa kartellel. Ők felelősek megszámlálhatatlan emberélet elvesztéséért és közösségek pusztításáért az Egyesült Államokban és külföldön.
A mostani fellépések rávilágítanak arra, hogy Kína nem csupán közvetett módon, hanem aktívan is hozzájárul a kartellek működéséhez – mind a dollárbevételek tisztára mosásában, mind a kábítószer-előállításhoz szükséges alapanyagok biztosításában. Az amerikai hatóságok szerint ezért a kínai pénzmosási hálózatok felszámolása nélkül lehetetlen visszaszorítani a kartellek befolyását és a drogáradatot.