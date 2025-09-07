Döbbenetes dolog derült ki Kínáról

Az amerikai pénzügyminisztérium szerint Kína pénzmosási hálózatai nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a mexikói drogkartellek működésében. A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vizsgálata 2020 és 2024 között több mint 137 ezer banki jelentést elemzett, és ezekben összesen 312 milliárd dollárnyi gyanús tranzakciót azonosított.

Kína kulcsszerepet játszik a drogkartellek pénzmosásában, amerikai hatóságok szerint dollárszázmilliárdok áramlanak a kínai hálózatokon át.

Fotó: AFP

A hatóságok különösen aggódnak a kínai és mexikói szervezetek szoros együttműködése miatt.

A kartellek hatalmas készpénzbevételét a kínai pénzmosók vásárolják fel, majd továbbértékesítik olyan kínai állampolgároknak és vállalatoknak, akik így megkerülhetik a pekingi devizakorlátozásokat.

Mindez a mexikói pénzügyi szabályok miatt is előnyös: a latin-amerikai országban korlátozott, hogy mennyi amerikai dollárt lehet befizetni a bankokba. A kínai hálózatok működése kifinomult és nehezen felderíthető.

A pénzmosók amerikai kínai állampolgárokra támaszkodnak, akik látszólag hétköznapi emberek: diákok, nyugdíjasok, háziasszonyok vagy egyszerű munkások.

Ők rendszeres készpénzbefizetéseket hajtanak végre a bankokban, ám bevallott jövedelmük nem indokolja a tranzakciók mértékét. A FinCEN figyelmeztette a pénzintézeteket, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az ilyen mintázatokra.

Kína és a kartellek dollárhálózata

Az amerikai hatóságok szerint a kínai pénzmosási hálózatok nemcsak Mexikóban, hanem az Egyesült Államokban is aktívak. Washingtoni tisztviselők szerint ezek a struktúrák nemcsak a kartellek illegális bevételeit juttatják vissza a rendszerbe, hanem olyan forrásokat is Kínába irányítanak, amelyekből a drogkartellek kábítószer-előállításhoz szükséges vegyi anyagokat vásárolhatnak.

Ez utóbbira a houstoni kikötőben végrehajtott rekordfogás szolgált látványos bizonyítékul. A Columbia kerületi ügyészség közlése szerint több mint 300 ezer kilogramm Kínából érkezett vegyi anyagot foglaltak le, amelyet a Sinaloa kartell laboratóriumai számára szántak.

Jeanine Ferris Pirro kerületi ügyész így fogalmazott:

„Ez a legnagyobb lefoglalás az Egyesült Államok történetében a metamfetamin előállítására szolgáló vegyi anyagok tekintetében. Kína több mint 700 ezer fontnyi szállítmányt küldött a Sinaloa kartellnek, mielőtt hivatalom lefoglalta volna.

A kínai származású vegyi anyagokból közel 190 ezer kilogramm metamfetamint lehetett volna előállítani, amelynek piaci értéke meghaladta az 569 millió dollárt. A mennyiség nagyságát jól jelzi, hogy a szállítmány elszállításához huszonnégy kamionra volt szükség.