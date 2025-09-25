Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dánia titokban ültetett be fogamzásgátló eszközöket grönlandi nőkbe, 12 éves kortól

kitoloncolás

Engedélyezte egy szír bűnelkövető kitoloncolását az Emberi Jogok Európai Bírósága

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy döntött: Ausztria kitoloncolhat egy 25 éves szír állampolgárt, akit több bűncselekmény miatt ítéltek el Bécsben. A strasbourgi testület ítélete túlmutathat az egyedi eseten, és komoly hatással lehet más uniós országokra is – köztük Németországra, ahol szintén egyre nagyobb vita zajlik a bűnelkövető migránsok visszaküldéséről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kitoloncolásNémetországszíriai migránsAusztriaprecedensítélet

A kitoloncolásra váró fiatal szírt Ausztriában bolti lopás és fegyvertelen rablás miatt ítélték el. Az osztrák hatóságok a büntetőeljárások után elrendelték a kiutasítását, és előkészítették a deportálást. A férfi a döntés ellen panaszt nyújtott be a strasbourgi bírósághoz, amely ideiglenes intézkedésként felfüggesztette a kitoloncolást. Hosszas vizsgálat után azonban az EJEB arra jutott: a férfi esetében „nem áll fenn valós és közvetlen kockázata helyrehozhatatlan károknak” a visszatérés esetén. Így az osztrák döntést jogszerűnek minősítették, és megnyitották az utat a kitoloncolás előtt, írja a Junge Freiheit.

Mehet a kitoloncolás Forrás: Junge Freiheit
Mehet a kitoloncolás Forrás: Junge Freiheit

Kitoloncolás: Ausztria és Németország is figyel

Ausztriában nagy figyelmet keltett az ítélet, hiszen Szíriába kitoloncolás eddig alig történt a polgárháborús helyzet miatt. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) már régóta követeli a bűnelkövető menedékkérők szigorúbb eltávolítását, a mostani döntés pedig az ő álláspontjukat erősíti.

A fejleményeket Berlinben is árgus szemekkel követik. Németország 2021 óta csak kivételes esetekben – például terrorgyanús személyeknél vagy súlyos bűncselekmények elkövetőinél – engedélyez kitoloncolást Szíriába. A tartományi belügyminiszterek ugyanakkor már régóta nagyobb jogbiztonságot és új visszafogadási megállapodásokat sürgetnek.

Precedens született

A strasbourgi ítélet precedens értékű lehet: a jövőben hivatkozási alapot nyújthat a nemzeti bíróságoknak, amikor a bűnözővé vált szír menedékkérők kiutasításáról döntenek. Ez megerősítheti azoknak a politikai erőknek a pozícióját, akik szerint rendszeresen felül kell vizsgálni a menekültstátuszt, és a közbiztonság védelmében el kell távolítani azokat, akik veszélyt jelentenek a befogadó országokra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!