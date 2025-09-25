Engedélyezte egy szír bűnelkövető kitoloncolását az Emberi Jogok Európai Bírósága

A kitoloncolásra váró fiatal szírt Ausztriában bolti lopás és fegyvertelen rablás miatt ítélték el. Az osztrák hatóságok a büntetőeljárások után elrendelték a kiutasítását, és előkészítették a deportálást. A férfi a döntés ellen panaszt nyújtott be a strasbourgi bírósághoz, amely ideiglenes intézkedésként felfüggesztette a kitoloncolást. Hosszas vizsgálat után azonban az EJEB arra jutott: a férfi esetében „nem áll fenn valós és közvetlen kockázata helyrehozhatatlan károknak” a visszatérés esetén. Így az osztrák döntést jogszerűnek minősítették, és megnyitották az utat a kitoloncolás előtt, írja a Junge Freiheit.

Mehet a kitoloncolás Forrás: Junge Freiheit

Kitoloncolás: Ausztria és Németország is figyel

Ausztriában nagy figyelmet keltett az ítélet, hiszen Szíriába kitoloncolás eddig alig történt a polgárháborús helyzet miatt. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) és az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) már régóta követeli a bűnelkövető menedékkérők szigorúbb eltávolítását, a mostani döntés pedig az ő álláspontjukat erősíti.

A fejleményeket Berlinben is árgus szemekkel követik. Németország 2021 óta csak kivételes esetekben – például terrorgyanús személyeknél vagy súlyos bűncselekmények elkövetőinél – engedélyez kitoloncolást Szíriába. A tartományi belügyminiszterek ugyanakkor már régóta nagyobb jogbiztonságot és új visszafogadási megállapodásokat sürgetnek.

Precedens született

A strasbourgi ítélet precedens értékű lehet: a jövőben hivatkozási alapot nyújthat a nemzeti bíróságoknak, amikor a bűnözővé vált szír menedékkérők kiutasításáról döntenek. Ez megerősítheti azoknak a politikai erőknek a pozícióját, akik szerint rendszeresen felül kell vizsgálni a menekültstátuszt, és a közbiztonság védelmében el kell távolítani azokat, akik veszélyt jelentenek a befogadó országokra.