Thaiföld botránya: a volt kormányfő lelépett az ítélet előtt

A rendőrség megerősítette, hogy a 76 éves milliárdos volt kormányfő csütörtök este, helyi idő szerint körülbelül 19 órakor szállt fel egy magánrepülőgépre a Don Mueang repülőtéren. Hozzátették: nem volt olyan bírósági végzés, amely megakadályozhatta volna a távozását.

A thaiföldi volt kormányfő, Thakszin Csinavat néhány nappal azelőtt hagyta el Bangkokot, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett volna egy ügyében

(Fotó: AFP)

Repüléskövetési adatok szerint a T7GTS jelzésű gép eredetileg Szingapúr felé tartott, majd Malajzia légterén haladt át, később pedig több kört írt le az Andamán-tenger felett, mielőtt nyugat felé fordult. Csianavat később az interneten közölte, hogy „egészségügyi vizsgálatra” utazott Dubajba, ám a thaiföldi bevándorlási hatóságok több órán át feltartották – írja a The Independent.

Elmondása szerint a pilóta végül Dubaj felé fordította a gépet, miután kiderült, hogy már túl késő lenne leszállni a szingapúri Seletar repülőtéren, amely helyi idő szerint este 10 órakor bezár.

Csinavat elmondta, hogy „legkésőbb szeptember 8-án” visszatér Thaiföldre, hogy „szeptember 9-én személyesen megjelenjen a bíróságon”.

Csinavat Thaiföld egyik legbefolyásosabb politikai dinasztiáját hozta létre, mielőtt 2006-ban egy puccs eltávolította a hatalomból. Ezt követően 15 évet töltött önkéntes száműzetésben, majd 2023-ban hazatért, hogy letöltse csökkentett korrupciós büntetését, miután lányát, Phethongthán Csinavatot miniszterelnöknek választották.

2024 elején, mindössze néhány hónapos kórházi kezelés után feltételesen szabadlábra helyezték, ami tovább erősítette a kritikusok véleményét, hogy különleges bánásmódban részesült. A bíróság jövő héten dönt arról, beszámítják-e kórházi tartózkodását a büntetésébe.

Távozása feszült időszakban éri az általa alapított a Thaiokért Pártot. A múlt héten lányát elmozdították a miniszterelnöki posztról, miután a bírák megállapították, hogy megsértette az etikai szabályokat egy kiszivárgott telefonbeszélgetés során Kambodzsa volt vezetőjével, Hun Sennel.

Ez már a hatodik alkalom, hogy Csianavat által támogatott miniszterelnököt kényszerítettek távozásra a két évtizede tartó politikai zűrzavarban, és a harmadik eset, hogy közvetlenül a Csinavat család egyik tagját távolították el.