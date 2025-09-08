Befolyásolják az oktatást – titokzatos arab pénzek ömlenek az amerikai egyetemekbe

Egy friss jelentés szerint az amerikai egyetemekre az elmúlt négy évtizedben hatalmas összegek érkeztek arab országokból, ami a külföldi befolyás veszélyét veti fel a felsőoktatásban. Az American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE) által publikált dokumentum rámutat: 1981 óta több mint 14,6 milliárd dollárnyi adományt kaptak amerikai intézmények arab kormányoktól és szervezetektől.

Katari, szaúdi és emirátusi pénzekkel erősödik a külföldi befolyás az amerikai felsőoktatásban. A dokumentum nemzetbiztonsági kockázatokra figyelmeztet.

Fotó: AFP

Külföldi befolyás az egyetemek életében

A jelentés szerint a támogatások legnagyobb részét három ország adta: Katar (6,6 milliárd dollár), Szaúd-Arábia (3,9 milliárd dollár) és az Egyesült Arab Emírségek (1,7 milliárd dollár). A pénzek 73 százalékáról – összesen 10,7 milliárd dollárról – nem közölték, hogy pontosan mire fordították.

A támogatások összesen 290 intézményhez érkeztek, 49 amerikai államban.

Dr. Mitchell Bard, a tanulmány szerzője szerint ezek az összegek nemcsak az akadémiai szabadságot áshatják alá, hanem akár az Egyesült Államok nemzetbiztonságát is veszélyeztethetik. Mint fogalmazott:

Még ha a kutatás apolitikusnak is tűnik, mindig van egy kimondatlan elvárás a támogatók irányába.

A jelentés példaként említi a Brown Egyetemet, ahol egy „Palesztina-tanulmányok” professzori állás finanszírozását arab adományok tették lehetővé. Egy oktatási minisztériumi vizsgálat kimutatta, hogy a poszt betöltője az Izrael elleni bojkott mozgalom híve.

Bard szerint a külföldi források következetesen olyan oktatókat támogatnak, akik kritikusak Izraellel szemben, miközben a pro-izraeli álláspontot képviselők nem kapnak támogatást.

A dokumentum emlékeztet: csak 2021-ben rekordösszegű, 1,5 milliárd dollárnyi arab adomány érkezett. A legnagyobb kedvezményezettek között szerepel a Cornell Egyetem (2,3 milliárd dollár), a Carnegie Mellon (1,05 milliárd), a Georgetown (1,016 milliárd) és a Texas A&M (1,015 milliárd dollár).

Átláthatóságot sürgetnek

A szerző szerint a külföldi adományok mindig rejtett feltételekkel érkeznek.

Bard úgy véli, az amerikai egyetemek és az oktatási minisztérium eltitkolják, mire használták fel a pénzeket, noha külső források szerint az adományok antiszemita programokat és a radikális iszlám igazolását segítették.

A jelentés több javaslatot is megfogalmaz a külföldi befolyás csökkentésére.