Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
felsőoktatás

Befolyásolják az oktatást – titokzatos arab pénzek ömlenek az amerikai egyetemekbe

23 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai felsőoktatás pénzügyeiről készült új jelentés komoly vitát indított el az Egyesült Államokban. A dokumentum szerint a külföldi befolyás kérdése már nem hagyható figyelmen kívül, mivel arab országok az elmúlt évtizedekben több milliárd dollárt juttattak amerikai egyetemeknek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
felsőoktatáskülföldi befolyásEgyesült Államok

Egy friss jelentés szerint az amerikai egyetemekre az elmúlt négy évtizedben hatalmas összegek érkeztek arab országokból, ami a külföldi befolyás veszélyét veti fel a felsőoktatásban. Az American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE) által publikált dokumentum rámutat: 1981 óta több mint 14,6 milliárd dollárnyi adományt kaptak amerikai intézmények arab kormányoktól és szervezetektől.

Katari, szaúdi és emirátusi pénzekkel erősödik a külföldi befolyás az amerikai felsőoktatásban. A dokumentum nemzetbiztonsági kockázatokra figyelmeztet.
Katari, szaúdi és emirátusi pénzekkel erősödik a külföldi befolyás az amerikai felsőoktatásban. A dokumentum nemzetbiztonsági kockázatokra figyelmeztet.
Fotó: AFP

Külföldi befolyás az egyetemek életében

A jelentés szerint a támogatások legnagyobb részét három ország adta: Katar (6,6 milliárd dollár), Szaúd-Arábia (3,9 milliárd dollár) és az Egyesült Arab Emírségek (1,7 milliárd dollár). A pénzek 73 százalékáról – összesen 10,7 milliárd dollárról – nem közölték, hogy pontosan mire fordították. 

A támogatások összesen 290 intézményhez érkeztek, 49 amerikai államban.

Dr. Mitchell Bard, a tanulmány szerzője szerint ezek az összegek nemcsak az akadémiai szabadságot áshatják alá, hanem akár az Egyesült Államok nemzetbiztonságát is veszélyeztethetik. Mint fogalmazott: 

Még ha a kutatás apolitikusnak is tűnik, mindig van egy kimondatlan elvárás a támogatók irányába.

A jelentés példaként említi a Brown Egyetemet, ahol egy „Palesztina-tanulmányok” professzori állás finanszírozását arab adományok tették lehetővé. Egy oktatási minisztériumi vizsgálat kimutatta, hogy a poszt betöltője az Izrael elleni bojkott mozgalom híve. 

Bard szerint a külföldi források következetesen olyan oktatókat támogatnak, akik kritikusak Izraellel szemben, miközben a pro-izraeli álláspontot képviselők nem kapnak támogatást.

A dokumentum emlékeztet: csak 2021-ben rekordösszegű, 1,5 milliárd dollárnyi arab adomány érkezett. A legnagyobb kedvezményezettek között szerepel a Cornell Egyetem (2,3 milliárd dollár), a Carnegie Mellon (1,05 milliárd), a Georgetown (1,016 milliárd) és a Texas A&M (1,015 milliárd dollár).

Átláthatóságot sürgetnek

A szerző szerint a külföldi adományok mindig rejtett feltételekkel érkeznek. 

Bard úgy véli, az amerikai egyetemek és az oktatási minisztérium eltitkolják, mire használták fel a pénzeket, noha külső források szerint az adományok antiszemita programokat és a radikális iszlám igazolását segítették.

A jelentés több javaslatot is megfogalmaz a külföldi befolyás csökkentésére. 

Ezek között szerepel a bejelentési küszöb csökkentése 250 ezerről 50 ezer dollárra, a donorok és az adományok céljának nyilvános feltüntetése, kongresszusi vizsgálatok indítása, valamint bizonyos államokból érkező támogatások korlátozása vagy betiltása.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!