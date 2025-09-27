Fokozódik a feszültség: Lavrov kemény beszédre készül New Yorkban

Az orosz külügyminiszter szerdán érkezett meg New Yorkba, ahol találkozott is amerikai hivatali partnerével Marco Rubióval, majd az ENSZ főtitkárával is tárgyalt. Szergej Lavrov az ENSZ közgyűlésén beszédet is mond.

Lavrov szerint a nyugat már háborúban áll Oroszországgal

Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Az orosz külügyminiszter beszédét az ENSZ ülésén fokozott figyelem övezi, különösen azután, hogy az elmúlt napokban, felszólalásukban többen is érintették az orosz-ukrán háború aktuális helyzetét. Donald Trump amerikai elnök hangsúlyosan beszélt arról, hogy Moszkva háborús képességeinek csökkentése érdekében a NATO-országoknak és az európai országoknak fel kell hagynia az orosz energiahordozók vásárlásával. Később az amerikai elnök azonban még ennél is tovább ment.

A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott találkozó után Trump nemes egyszerűséggel „papírtigrisnek” titulálta Oroszországot. Az amerikai elnök szerint egy rendes katonai hatalom már régen legyőzte volna az ukránokat, ebből pedig az látszik, hogy Oroszország közel sem az a katonai hatalom, aminek mutatja magát.

Szergej Lavrov felszólalása feltehetőleg ezen vádakra is reagálni fog.

Oroszország külügyminisztere az ENSZ-főtitkárral is tárgyalt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Antonio Guterres ENSZ-főtitkárral is találkozott az ENSZ 80. közgyűlésének hetében. A találkozón megvitatták az orosz-ukrán háború helyzetét és az izraeli-palesztin konfliktust – közölte az orosz külügyminisztérium.

Részletes megbeszélés zajlott a legsürgetőbb nemzetközi problémákról, beleértve az Ukrajna körüli helyzetet és az izraeli-palesztin konfliktusövezetet

– áll a nyilatkozatban.

Az orosz külügyminisztérium kiemelte, hogy Lavrov hangsúlyozta az ENSZ „pártatlan és egyenlő távolságot tartó megközelítésének” fontosságát a témában, az ENSZ Alapokmány 100. cikkével összhangban.

Emellett megvitatták „a szervezet globális reformjának sürgető kérdéseit az ENSZ főtitkárának UN80 kezdeményezése kontextusában”.

Lavrov hangsúlyozta, hogy a változásoknak jól kalibráltnak kell lenniük, és meg kell őrizniük a szervezet intézményi kereteit.