Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Történelmi magyar kincset találhattak az Adrián

Szergej Lavrov

Kiderült miről vitázott Marco Rubio és Szergej Lavrov

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marco Rubio amerikai külügyminiszter New Yorkban egyeztetett orosz partnerével az ENSZ közgyűlésének keretében. A megbeszélésen Lavrov kijelentései világosan mutatták, hogy a felek egymást hibáztatják a háború elhúzódásáért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szergej LavrovENSZMarco Rubio

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel New Yorkban, az ENSZ közgyűlése alatt. A találkozón Rubio megismételte Donald Trump elnök felhívását, hogy a gyilkolásnak véget kell vetni, valamint hangsúlyozta, hogy Moszkvának érdemi lépéseket kell tennie az orosz–ukrán háború tartós rendezése érdekében – közölte Tommy Pigott, az amerikai külügyminisztérium helyettes szóvivője.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter New Yorkban találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az ENSZ közgyűlésének keretében.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter New Yorkban találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az ENSZ közgyűlésének keretében.
Fotó: AFP

Lavrov az ukrajnai háborúról

Az orosz külügyminisztérium beszámolója szerint Lavrov a találkozón arra helyezte a hangsúlyt, hogy Kijev és egyes európai fővárosok felelősek a konfliktus elhúzódásáért.

 A tárca közleménye kiemelte: Lavrov elfogadhatatlannak nevezte azokat a terveket, amelyeket Kijev és bizonyos európai fővárosok szorgalmaznak a konfliktus elhúzására.

Rubio ezzel szemben a tárgyaláson Trump elnök üzenetét közvetítette, amelyben egyértelműen a harcok leállítására szólított fel. A két külügyminiszter álláspontja így ismét élesen szemben állt egymással, és a nyilatkozatokból kitűnt, hogy Washington és Moszkva máshol látja a béke akadályait.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!