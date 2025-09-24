Kiderült miről vitázott Marco Rubio és Szergej Lavrov

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel New Yorkban, az ENSZ közgyűlése alatt. A találkozón Rubio megismételte Donald Trump elnök felhívását, hogy a gyilkolásnak véget kell vetni, valamint hangsúlyozta, hogy Moszkvának érdemi lépéseket kell tennie az orosz–ukrán háború tartós rendezése érdekében – közölte Tommy Pigott, az amerikai külügyminisztérium helyettes szóvivője.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter New Yorkban találkozott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az ENSZ közgyűlésének keretében.

Fotó: AFP

Lavrov az ukrajnai háborúról

Az orosz külügyminisztérium beszámolója szerint Lavrov a találkozón arra helyezte a hangsúlyt, hogy Kijev és egyes európai fővárosok felelősek a konfliktus elhúzódásáért.

A tárca közleménye kiemelte: Lavrov elfogadhatatlannak nevezte azokat a terveket, amelyeket Kijev és bizonyos európai fővárosok szorgalmaznak a konfliktus elhúzására.

Rubio ezzel szemben a tárgyaláson Trump elnök üzenetét közvetítette, amelyben egyértelműen a harcok leállítására szólított fel. A két külügyminiszter álláspontja így ismét élesen szemben állt egymással, és a nyilatkozatokból kitűnt, hogy Washington és Moszkva máshol látja a béke akadályait.