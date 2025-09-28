Lavrov odavágott az ENSZ-ben: így üzent a Nyugatnak és Ukrajnának

Az orosz külügyminiszter felszólalt az ENSZ-Közgyűlésében. Szergej Lavrov beszédében hangsúlyozta: Oroszország továbbra is a nemzetközi együttműködését szorgalmazza, azonban ezeket új alapokra kell helyezni a jövőben.

Szergej Lavrov szerint Oroszország továbbra is kész tárgyalni Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Nyolcvan évvel ezelőtt vége lett a második világháborúnak, a legborzalmasabb konfliktusnak az emberiség történetében. Ebben az évben Peking és Moszkva együtt ünnepelte a Japánok és a nácik felett aratott győzelmet

– jelentette ki beszédében az orosz külügyminiszter.

Lavrov hangsúlyozta az egyik következménye a háború lezárásának éppen az ENSZ megalakítása volt. „Az ENSZ-ben elvileg minden félnek egyenlőnek kéne lennie, ez azonban ma már nem igaz. A világ egyre inkább megosztott, mert megosztottá akarják tenni. A világot demokráciákra és diktatúrákra bontják. Egyeseknek mindent lehet míg másoknak semmit” – fogalmazott Lavrov.

Az orosz külügyminiszter a Gázai övezet helyzetére kitérve kiemelte: Oroszország elítéli a Hamász Izrael elleni támadását, azonban ez nem jogosítja fel Izraelt a Gázai övezetben elkövetett borzalmakra, az éhezésre és a pusztításra.

A külügyminiszter egyúttal elítélte az amerikai és izraeli támadást Irán ellen, amit a szuverenitás súlyos megsértéseként értékelt.

A nyugat nincs hozzászokva ahhoz, hogy ne szóljon bele más országok belügyeibe

– emelte ki Lavrov.

A miniszter szerint a nyugati országok Balkánon való tevékenysége tökéletesen megmutatja szuverenitás aláásását. Boszniában és Koszovóban is támadást indítottak a szerbek ellen ez pedig elfogadhatatlan. Lavrov szerint szintén szót érdemel, hogy Ukrajna az egyetlen ország amely betiltotta azt a nyelvet, amelyet lakosságának több mint a fele beszél. Az ENSZ egyik irata pont az emberi jogok tiszteletben tartásáról szól, Lavrov szerint ezt azonban Ukrajna esetében senki nem kéri számon.

Lavrov szerint a probléma gyökerét kell megoldani

„A gyökerét kell megoldani a problémának. Az orosz polgárok elnyomását” – nyomatékosította a külügyminiszter. A nyelvhasználat jogát biztosítani kell, Lavrov szerint ugyanis csak ezeken az alapokon hajlandó Oroszország biztonsági garanciákról beszélni és tárgyalóasztalhoz ülni.

A NATO terjeszkedik a határaink felé. A mi ajánlatunk 2008-ban ignorálva lett és most is ignorálva van

– fogalmazott a miniszter aki szerint Oroszország hajlandó a háború lezárásáról tárgyalni, amennyiben biztonsági igényeit figyelembe veszik és az orosz nyelvű kisebbség jogait tiszteletben tartják.

Lavrov emlékeztetett egyúttal, hogy Oroszországot több alkalommal is azzal vádolták, hogy NATO országokat és európai országokat akar megtámadni, habár ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is visszautasította. Azonban bármilyen agresszió az országom ellen határozott válaszlépéssel fog találkozni. Erről ne legyen kétségük a NATO-nak és az EU-nak

- fogalmazott Lavrov. Az orosz külügyminiszter beszédében reményét fejezte ki, hogy az amerikai és orosz párbeszéd folytatódhat az alaszkai találkozó után.

Lavrov szerint Oroszország egy kiszámítható világot szeretne, nem pedig egy újabb fegyverkezési versenyt.

Oroszország „nyitott a tárgyalásokra” az ukrajnai háború befejezése érdekében

Lavrov kijelentette, hogy Oroszország továbbra is nyitott a háború befejezését célzó tárgyalásokra.

Ahogy Vlagyimir Putyin elnök többször is hangsúlyozta, Oroszország nyitott volt és továbbra is nyitott a konfliktus alapvető okainak megszüntetésére irányuló tárgyalásokra. Oroszország biztonságáról és létfontosságú érdekeiről megbízható megállapodást kell kötni. A kijevi rezsim ellenőrzése alatt álló területeken élő oroszok és oroszul beszélők jogait teljes mértékben vissza kell állítani. Ennek alapján készek vagyunk megvitatni Ukrajna biztonsági garanciáit

- hangsúlyozta Szergej Lavrov.