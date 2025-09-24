Most érkezett: kiderültek a részletek az orosz-amerikai találkozóról

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szeptember 24-én kora reggel érkezett New Yorkba, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlésén – jelentette az orosz média. Az éves csúcstalálkozón a világ vezetői, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megjelentek, Vlagyimir Putyin azonban távol marad, írja a The Kyiv Independent.

Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: JIM WATSON / AFP/POOL

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio programja szerint szerdán, helyi idő szerint délben, magyar idő szerint 18 órakor találkozik Lavrovval. A két ország képviselői közötti tárgyalások részletei egyelőre nem ismertek, de az esemény fontos pillanat lehet a diplomáciai kapcsolatokban, tekintettel az ukrajnai háborúra.

Lavrov Moszkvából New Yorkba tartó útja közel 12 órát vett igénybe, mivel az orosz gépet számos ország légtere elkerülésére kényszerítették, válaszul a 2022 februári ukrajnai invázióra.

Donald Trump amerikai elnök a csúcstalálkozót megelőzően kijelentette, hogy Ukrajna képes visszaszerezni teljes területét, és hangsúlyozta:

Miután megismertem és teljes mértékben megértettem az orosz-ukrán háború katonai és gazdasági helyzetet, és miután láttam, milyen gazdasági nehézségeket okoz ez Oroszországnak, úgy gondolom, hogy Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és visszaszerezni egész Ukrajnát eredeti formájában.

Rubio és Lavrov legutóbb júliusban találkozott az ASEAN-találkozón, akkor Trump csalódottságát tolmácsolták az orosz külügyminiszternek. Amerikai kollégája az ENSZ Biztonsági Tanácsában korábban kijelentette, hogy az ukrajnai háborút diplomáciai úton kell lezárni, hozzátéve, hogy az amerikai elnök türelme nem korlátlan, és szankciók bevezetésére is készen áll Oroszországgal szemben.