Megszólalt a Kreml az orosz-ukrán háború kapcsán, meglepő, amit mondtak

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok felismerte, hogy az Ukrajna Oroszország ellen való uszítása helyett a válság alapvető okainak kezelésére kell összpontosítania – írja a TASS.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy az Egyesült Államok felismerte: nem szabad tovább hergelni Ukrajnát Oroszország ellen, nem szabad felfegyverezni Ukrajnát, hogy újabb ukrán állampolgárokat sodorjon a harcba, hanem a válság kiváltó okainak felszámolásán kell dolgozni
– mondta az orosz diplomácia vezetője.
Pontosan ezen az alapon fogjuk előmozdítani a párbeszédet mind az Egyesült Államokkal, mind pedig minden olyan kollégánkkal, akik készek segíteni egy összehangolt megoldás keresésében
– zárta szavait az orosz külügyminiszter.
Mint arról beszámoltunk, az orosz államfő kész a közvetlen párbeszédre az orosz–ukrán háború lezárásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit meghívott Moszkvába. Zelenszkij ugyanakkor elutasította a lehetőséget, és ehelyett Kijevbe invitálta Putyint.
Nem mehetek Moszkvába, miközben hazámat nap mint nap rakétacsapások érik
– mondta az ukrán elnök.
Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)