Megszólalt a Kreml az orosz-ukrán háború kapcsán, meglepő, amit mondtak

Az orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok végre felismerte, hogy az ukrajnai konfliktus kezeléséhez nem elegendő Kijevet fegyverekkel támogatni. Szergej Lavrov kiemelte, hogy Moszkva ezért a válság okainak felszámolására építi a nemzetközi tárgyalásokat.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok felismerte, hogy az Ukrajna Oroszország ellen való uszítása helyett a válság alapvető okainak kezelésére kell összpontosítania – írja a TASS.

Fotó: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

Különösen fontosnak tartjuk, hogy az Egyesült Államok felismerte: nem szabad tovább hergelni Ukrajnát Oroszország ellen, nem szabad felfegyverezni Ukrajnát, hogy újabb ukrán állampolgárokat sodorjon a harcba, hanem a válság kiváltó okainak felszámolásán kell dolgozni

– mondta az orosz diplomácia vezetője.

Pontosan ezen az alapon fogjuk előmozdítani a párbeszédet mind az Egyesült Államokkal, mind pedig minden olyan kollégánkkal, akik készek segíteni egy összehangolt megoldás keresésében

– zárta szavait az orosz külügyminiszter.

Lavrov: Az ukrán elnököt beszélgetni hívtuk Moszkvába

Mint arról beszámoltunk, az orosz államfő kész a közvetlen párbeszédre az orosz–ukrán háború lezárásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit meghívott Moszkvába. Zelenszkij ugyanakkor elutasította a lehetőséget, és ehelyett Kijevbe invitálta Putyint.

Nem mehetek Moszkvába, miközben hazámat nap mint nap rakétacsapások érik

– mondta az ukrán elnök.

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

