Megszólalt a Kreml az orosz-ukrán háború kapcsán, meglepő, amit mondtak

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok felismerte, hogy az Ukrajna Oroszország ellen való uszítása helyett a válság alapvető okainak kezelésére kell összpontosítania – írja a TASS.

Fotó: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

Különösen fontosnak tartjuk, hogy az Egyesült Államok felismerte: nem szabad tovább hergelni Ukrajnát Oroszország ellen, nem szabad felfegyverezni Ukrajnát, hogy újabb ukrán állampolgárokat sodorjon a harcba, hanem a válság kiváltó okainak felszámolásán kell dolgozni

– mondta az orosz diplomácia vezetője.

Pontosan ezen az alapon fogjuk előmozdítani a párbeszédet mind az Egyesült Államokkal, mind pedig minden olyan kollégánkkal, akik készek segíteni egy összehangolt megoldás keresésében

– zárta szavait az orosz külügyminiszter.

Lavrov: Az ukrán elnököt beszélgetni hívtuk Moszkvába

Mint arról beszámoltunk, az orosz államfő kész a közvetlen párbeszédre az orosz–ukrán háború lezárásáról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit meghívott Moszkvába. Zelenszkij ugyanakkor elutasította a lehetőséget, és ehelyett Kijevbe invitálta Putyint.

Nem mehetek Moszkvába, miközben hazámat nap mint nap rakétacsapások érik

– mondta az ukrán elnök.

