Marine Le Pen

Ultimátum: Le Pen nemet mond adóemelésre, migrációra és EU-hozzájárulásra

A Nemzeti Tömörülés vezetője Hénin-Beaumontban tartotta nyári szünet utáni első beszédét, amelyben kemény feltételeket fogalmazott meg. Marine Le Pen leszögezte, hogy a párt a jövőben nem hajlandó kompromisszumokra, és csak akkor támogat egy kormányt, ha az valóban a franciák érdekeit képviseli.
Marine Le PenNemzeti TömörülésFranciaország

Marine Le Pen vasárnap Hénin-Beaumontban állt több mint másfél ezer szimpatizánsa elé, és beszédében határozottan jelezte: pártja a jövőben szigorúbb feltételekhez köti minden politikai döntését. A Nemzeti Tömörülés elnöke szerint a hagyományos politikai erők felelősek a „demokratikus és gazdasági összeomlásért”, amelynek a franciák ma elszenvedői. „A franciákat tehetetlen nézőkké alacsonyították ebben az árnyjátékban, és velük együtt szenvedünk” – mondta, hozzátéve, hogy az RN az „egyetlen párt, amelynek semmilyen felelőssége nincs ebben a katasztrófában”.

Fotó: AFP

A helyszínen sokan radikálisabb fellépést követeltek. A hallgatóságban többen a politikust ért jogi eljárásokat is politikai támadásként értelmezték.

Feltételek a kormány felé

A politikus egyértelművé tette: bármilyen jövőbeni miniszterelnököt csak akkor támogat, ha az egyértelműen Franciaország érdekeit képviseli. Xavier Bertrand és a baloldali Új Népfront tagjai semmiképpen sem jöhetnek szóba. 

Ha ezeket az elvárásokat nem veszik figyelembe, ő is cenzúrázva lesz

– mondta. Marine Le Pen négy területet emelt ki, amelyeket tabuként emlegetett: 

A migrációt, az állami költekezést, a csalásokat és az Európai Uniónak fizetett hozzájárulásokat. 

Hangsúlyozta, hogy a párt nem fogad el semmilyen adóemelést, és ha egy kormány ezeken a területeken eltér a Nemzeti Tömörülés elvárásaitól, számíthat a bizalom megvonására.

Le Pen: Véget ér a kompromisszum politikája

Az RN politikusai is megerősítették, hogy új irányról van szó. Alexandre Sabatou képviselő úgy fogalmazott: 

Ő szigorítja a feltételeket, mert a türelmünknek határa van. Nyitva hagyjuk az ajtót, mert nem cenzúrázhatunk állandóan, de kormányozni másként kell.

Sébastien Chenu alelnök pedig azt mondta:

 Az emberek belefáradtak az örökös ismétlődésbe: új miniszterelnök, ingatag költségvetés, majd bukás. De nem lehet állandó, reflexszerű cenzúrát sem fenntartani.

Marine Le Pen azonban világossá tette: a kompromisszumos politika, a „kézfogás stratégiája” kudarcot vallott, és pártja többé nem hajlandó a rendszer részeként látszani. 

Ha a következő tizennyolc hónapot ismét politikai játszmákra és halogatásra fordítjuk, az egyszerre lenne őrültség és szégyen

– mondta.

Út a választásokig

A Nemzeti Tömörülés vezetője szerint a következő másfél év döntő lesz. 

Vagy sikerül kikényszeríteni a változást, vagy minden olyan kormányt elutasítanak, amely nem a franciák érdekeit tartja szem előtt. 

A párt stratégiája így már egyértelműen a 2027-es elnökválasztásra készíti fel Marine Le Pent, aki hívei szerint továbbra is az egyetlen hiteles alternatíva maradt a rendszerrel szemben.

 

