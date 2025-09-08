Ultimátum: Le Pen nemet mond adóemelésre, migrációra és EU-hozzájárulásra

Marine Le Pen vasárnap Hénin-Beaumontban állt több mint másfél ezer szimpatizánsa elé, és beszédében határozottan jelezte: pártja a jövőben szigorúbb feltételekhez köti minden politikai döntését. A Nemzeti Tömörülés elnöke szerint a hagyományos politikai erők felelősek a „demokratikus és gazdasági összeomlásért”, amelynek a franciák ma elszenvedői. „A franciákat tehetetlen nézőkké alacsonyították ebben az árnyjátékban, és velük együtt szenvedünk” – mondta, hozzátéve, hogy az RN az „egyetlen párt, amelynek semmilyen felelőssége nincs ebben a katasztrófában”.

Marine Le Pen Hénin-Beaumontban bejelentette, hogy szigorú feltételekhez köti a kormány támogatását, véget vetve a kompromisszum politikájának.

Fotó: AFP

A helyszínen sokan radikálisabb fellépést követeltek. A hallgatóságban többen a politikust ért jogi eljárásokat is politikai támadásként értelmezték.

Feltételek a kormány felé

A politikus egyértelművé tette: bármilyen jövőbeni miniszterelnököt csak akkor támogat, ha az egyértelműen Franciaország érdekeit képviseli. Xavier Bertrand és a baloldali Új Népfront tagjai semmiképpen sem jöhetnek szóba.

Ha ezeket az elvárásokat nem veszik figyelembe, ő is cenzúrázva lesz

– mondta. Marine Le Pen négy területet emelt ki, amelyeket tabuként emlegetett:

A migrációt, az állami költekezést, a csalásokat és az Európai Uniónak fizetett hozzájárulásokat.

Hangsúlyozta, hogy a párt nem fogad el semmilyen adóemelést, és ha egy kormány ezeken a területeken eltér a Nemzeti Tömörülés elvárásaitól, számíthat a bizalom megvonására.

Le Pen: Véget ér a kompromisszum politikája

Az RN politikusai is megerősítették, hogy új irányról van szó. Alexandre Sabatou képviselő úgy fogalmazott:

Ő szigorítja a feltételeket, mert a türelmünknek határa van. Nyitva hagyjuk az ajtót, mert nem cenzúrázhatunk állandóan, de kormányozni másként kell.

Sébastien Chenu alelnök pedig azt mondta:

Az emberek belefáradtak az örökös ismétlődésbe: új miniszterelnök, ingatag költségvetés, majd bukás. De nem lehet állandó, reflexszerű cenzúrát sem fenntartani.

Marine Le Pen azonban világossá tette: a kompromisszumos politika, a „kézfogás stratégiája” kudarcot vallott, és pártja többé nem hajlandó a rendszer részeként látszani.

Ha a következő tizennyolc hónapot ismét politikai játszmákra és halogatásra fordítjuk, az egyszerre lenne őrültség és szégyen

– mondta.