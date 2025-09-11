Radikális változásokat ígér az új francia miniszterelnök

Hírlevél

Alapvető szakítást ígér az eddigi politikával az új francia miniszterelnök. Sebastien Lecornu szavait azonban sokan nem tartják hitelesnek, hiszen Emmanuel Macron francia elnök egyik leghűségesebb szövetségesének számít.
Sebastien LecornuNemzeti TömörülésFranciaországEmmanuel MacronJordan Bardella

„Mélyreható szakítást” ígért a korábbi politikai gyakorlattal Sebastien Lecornu, az újonnan kinevezett francia miniszterelnök – írja a The Guardian brit napilap.

Jordan Bardella szerint ha nem jön valódi változás, Lecornu is bukni fog
Jordan Bardella szerint ha nem jön valódi változás, Lecornu is bukni fog (Fotó: Anadolu via AFP)

A 39 éves politikus, aki az elmúlt három évben védelmi miniszterként szolgált, most egy rendkívül összetett feladattal néz szembe: össze kell kaparnia a kellő számú szavazatot a rendkívül megosztott nemzetgyűlésben a költségvetés elfogadásához.

Lecornu Emmanuel Macron francia elnök leghűségesebb szövetségeseinek egyike, 2017 óta, az elnök első megválasztása óta a kormányok tagja. A politikus, akit Macron „szellemi fiának” is neveznek, a harmadik miniszterelnök egy éven belül Franciaországban.

A tavaly júniusi, Macron pártja számára csúfos vereséggel zárult európai parlamenti választások után az elnök előrehozott választást írt ki, azonban a francia választási rendszer sajátosságai miatt a nemzetgyűlésben sem Marine Le Pen és Jordan Bardella szuverenista Nemzeti Tömörülése, sem Macron pártja, sem a baloldal nem tudott valódi többséget szerezni, így a testület gyakorlatilag működésképtelenné vált, politikai instabilitásba taszítva az országot. Lecornu beszédében az alázat fontosságát hangsúlyozta, és ígéretet tett rá, hogy elfogadtatja a költségvetést.

El fogjuk érni a célt... nincs lehetetlen út

– fogalmazott. Az ellenzéki pártok szkeptikusan fogadták Lecornu kinevezését. Jordan Bardella szerint Lecornu „nagyon bizonytalan helyzetben” van, és ha nem lesz bizonyíték a politika valódi változására, akkor bizalmatlansági indítványt nyújtanak be, és Lecornu „bukni fog”.

Attól tartok, hogy Macron ismét az instabilitás mellett döntött

– fogalmazott Bardella. A felmérések sem festenek rózsás képet az új miniszterelnök számára. Gael Sliman, az Odoxa közvélemény-kutató cég szakértője szerint a Lecornu kinevezéséről készült gyors felmérések a legalacsonyabb támogatottságot mutatják az elmúlt évek új miniszterelnökei közül.

 

