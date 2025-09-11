Radikális változásokat ígér az új francia miniszterelnök

„Mélyreható szakítást” ígért a korábbi politikai gyakorlattal Sebastien Lecornu, az újonnan kinevezett francia miniszterelnök – írja a The Guardian brit napilap.

Jordan Bardella szerint ha nem jön valódi változás, Lecornu is bukni fog (Fotó: Anadolu via AFP)

A 39 éves politikus, aki az elmúlt három évben védelmi miniszterként szolgált, most egy rendkívül összetett feladattal néz szembe: össze kell kaparnia a kellő számú szavazatot a rendkívül megosztott nemzetgyűlésben a költségvetés elfogadásához.

Lecornu Emmanuel Macron francia elnök leghűségesebb szövetségeseinek egyike, 2017 óta, az elnök első megválasztása óta a kormányok tagja. A politikus, akit Macron „szellemi fiának” is neveznek, a harmadik miniszterelnök egy éven belül Franciaországban.

A tavaly júniusi, Macron pártja számára csúfos vereséggel zárult európai parlamenti választások után az elnök előrehozott választást írt ki, azonban a francia választási rendszer sajátosságai miatt a nemzetgyűlésben sem Marine Le Pen és Jordan Bardella szuverenista Nemzeti Tömörülése, sem Macron pártja, sem a baloldal nem tudott valódi többséget szerezni, így a testület gyakorlatilag működésképtelenné vált, politikai instabilitásba taszítva az országot. Lecornu beszédében az alázat fontosságát hangsúlyozta, és ígéretet tett rá, hogy elfogadtatja a költségvetést.

El fogjuk érni a célt... nincs lehetetlen út

– fogalmazott. Az ellenzéki pártok szkeptikusan fogadták Lecornu kinevezését. Jordan Bardella szerint Lecornu „nagyon bizonytalan helyzetben” van, és ha nem lesz bizonyíték a politika valódi változására, akkor bizalmatlansági indítványt nyújtanak be, és Lecornu „bukni fog”.

Attól tartok, hogy Macron ismét az instabilitás mellett döntött

– fogalmazott Bardella. A felmérések sem festenek rózsás képet az új miniszterelnök számára. Gael Sliman, az Odoxa közvélemény-kutató cég szakértője szerint a Lecornu kinevezéséről készült gyors felmérések a legalacsonyabb támogatottságot mutatják az elmúlt évek új miniszterelnökei közül.