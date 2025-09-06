Légiriadó Kijevben: az óvóhelyről érkeztek megható felvételek – videó

Légiriadót rendeltek el Kijevben és Ukrajna több régiójában is, miután Oroszország újabb nagyszabású dróntámadást indított az ország ellen.
Szombaton este hét óra körül az Ukrán Fegyveres Erők légiereje a Telegramon számolt be az orosz drónok mozgásáról az ország különböző régiói felett:
Az ukrán hadsereg egy ellenséges dróncsoportról is figyelmeztetett a Fekete-tenger vizein, amelyek Herszon régió felé tartanak. Az Ukrinform hírportál arról is beszámolt a légvédelmi erők a kijevi régió légterében rögzített ellenséges drónok elhárításán dolgoztak. A kijevi lakosok az óvóhelyeken kerestek menedéket.
A közösségi oldalakra feltöltött videók egy magható jelenetet is rögzítettek. Néhányan közös énekléssel ütötték el az időt, amíg vissza nem térhetnek munkahelyükre vagy az otthonukba.