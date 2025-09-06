Légiriadó Kijevben: az óvóhelyről érkeztek megható felvételek – videó

Légiriadót rendeltek el Kijevben és Ukrajna több régiójában is, miután Oroszország újabb nagyszabású dróntámadást indított az ország ellen.

Légiriadó Kijevben

Fotó: AFP

Szombaton este hét óra körül az Ukrán Fegyveres Erők légiereje a Telegramon számolt be az orosz drónok mozgásáról az ország különböző régiói felett:

Brovary városának területén, a kijevi régióban, a főváros felé;

a Szumi régió felett Csernyihiv felé tartva;

Csernyihivi régió felett Kijev irányába;

a kijevi régió felett, Zsitomir felé tartva;

a Zaporizzsja régió felett észak felé.

Az ukrán hadsereg egy ellenséges dróncsoportról is figyelmeztetett a Fekete-tenger vizein, amelyek Herszon régió felé tartanak. Az Ukrinform hírportál arról is beszámolt a légvédelmi erők a kijevi régió légterében rögzített ellenséges drónok elhárításán dolgoztak. A kijevi lakosok az óvóhelyeken kerestek menedéket.

Zomaar een zaterdagmiddag in Kyiv tot ineens de oproep komt te gaan schuilen voor nakende raket/dronestorm.



Nabij dit metro station hielden mensen met zang de goede moed er in. pic.twitter.com/amm7EGRkWd — Vatniksoep in het Nederlands (officieel) (@vatniksoep_nl) September 6, 2025

A közösségi oldalakra feltöltött videók egy magható jelenetet is rögzítettek. Néhányan közös énekléssel ütötték el az időt, amíg vissza nem térhetnek munkahelyükre vagy az otthonukba.