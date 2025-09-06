Hírlevél

Rendkívüli

orosz-ukrán háború

Légiriadó Kijevben: az óvóhelyről érkeztek megható felvételek – videó

Légiriadót hirdettek Kijevben és Ukrajna számos régiójában masszív orosz dróntámadás miatt. A légiriadó alatt az óvóhelyen összegyűltek megható módon ütötték el az időt.
orosz-ukrán háborúdróntámadáslégiriadó

Légiriadót rendeltek el Kijevben és Ukrajna több régiójában is, miután Oroszország újabb nagyszabású dróntámadást indított az ország ellen. 

Fotó: AFP

Szombaton este hét óra körül az Ukrán Fegyveres Erők légiereje a  Telegramon  számolt be az orosz drónok mozgásáról az ország különböző régiói felett:

  • Brovary városának területén, a kijevi régióban, a főváros felé;
  • a Szumi régió felett Csernyihiv felé tartva;
  • Csernyihivi régió felett Kijev irányába;
  • a kijevi régió felett, Zsitomir felé tartva;
  • a Zaporizzsja régió felett észak felé.

Az ukrán hadsereg egy ellenséges dróncsoportról is figyelmeztetett a Fekete-tenger vizein, amelyek Herszon régió felé tartanak. Az Ukrinform hírportál arról is beszámolt a légvédelmi erők a kijevi régió légterében rögzített ellenséges drónok elhárításán dolgoztak. A kijevi lakosok az óvóhelyeken kerestek menedéket. 

A közösségi oldalakra feltöltött videók egy magható jelenetet is rögzítettek. Néhányan közös énekléssel ütötték el az időt, amíg vissza nem térhetnek munkahelyükre vagy az otthonukba. 

 

