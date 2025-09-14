Lengyel drónincidens: „Ez a próba nem sikerült nekünk!”

„Ez a teszt nem sikerült jól számunkra” – mondta Piotr Semka, a Do Rzeczy lengyel hetilap rovatvezetője az orosz drónok lengyel légtérbe történt behatolásáról a Salon Dziennikarski című műsorban.
Mint ismert, szeptember 9-ről 10-re virradó éjjel, az orosz támadások során többször megsértették a lengyel légteret drónok. A radarok több objektumot észleltek, a veszélyesnek ítélteket megsemmisítették.
Semka szerint a próbatétel rosszul sült el:
Csak azokat a drónokat lőtték le, amelyekről gyanították, hogy a krzesinyi repülőtér felé tartanak. A többi zavartalanul elrepült – akár a fejemre is eshettek volna. Ahol lezuhantak, ott az emberek jogosan érezhették magukat fenyegetve.
A publicista kiemelte:
A tény az, hogy nincs drónelhárító rendszerünk.