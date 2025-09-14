Hírlevél

Ősztől minden autóst érint ez a szigorítás, kellemetlen bírság jöhet

Lengyelország

Lengyel drónincidens: „Ez a próba nem sikerült nekünk!”

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Amint arról az Origo beszámolt, drónok sértették meg a lengyel légteret: szeptember 9-ről 10-re virradó éjszaka az orosz hadsereg Ukrajna elleni támadása közben több drón is átrepült Lengyelország légterén. A lengyel és szövetséges radarok több objektumot észleltek, a legveszélyesebbnek ítélt drónokat lelőtték, de több eszköz lengyel területre is lezuhant.
„Ez a teszt nem sikerült jól számunkra” – mondta Piotr Semka, a Do Rzeczy lengyel hetilap rovatvezetője az orosz drónok lengyel légtérbe történt behatolásáról a Salon Dziennikarski című műsorban.

Feltételezett orosz drónok sértették meg a lengyel légteret (Fotó: PIOTR PYRKOSZ / AFP/Slowo Podlasia)
Feltételezett orosz drónok sértették meg a lengyel légteret (Fotó: PIOTR PYRKOSZ / AFP/Slowo Podlasia)

Mint ismert, szeptember 9-ről 10-re virradó éjjel, az orosz támadások során többször megsértették a lengyel légteret drónok. A radarok több objektumot észleltek, a veszélyesnek ítélteket megsemmisítették.

Semka szerint a próbatétel rosszul sült el: 

Csak azokat a drónokat lőtték le, amelyekről gyanították, hogy a krzesinyi repülőtér felé tartanak. A többi zavartalanul elrepült – akár a fejemre is eshettek volna. Ahol lezuhantak, ott az emberek jogosan érezhették magukat fenyegetve.

A publicista kiemelte: 

A tény az, hogy nincs drónelhárító rendszerünk.

 

