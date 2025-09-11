Szándékos támadás? A NATO szerint Oroszország célba vette Lengyelországot

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte: a lengyel légteret 19 alkalommal megsértették. A riasztott lengyel F–16-os vadászgépek, valamint holland F–35-ösök és más szövetséges repülőgépek beavatkoztak, és legalább négy drónt lelőttek. A roncsokat Kelet-Lengyelország több pontján megtalálták, egy pedig egy lakóházba csapódott. Sérültekről nem érkezett jelentés.

Drónok sértették meg a lengyel légteret (Fotó: PIOTR PYRKOSZ / AFP/Slowo Podlasia)

Varsó Oroszországot tette felelőssé:

Nem fér kétség Oroszország agresszív szándékaihoz

– mondta Tusk. Lengyelország a NATO 4. cikkelyére hivatkozva rendkívüli ülést hívott össze szövetségeseivel.

Az elmúlt több mint három évben, amióta a Kreml teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, időről időre orosz drónok jutottak át olyan NATO-tagországok területére is, mint például Románia. De most először fordult elő, hogy ennyi drónt észleltek egyszerre egy szövetséges ország felett – és most először lőttek le orosz drónokat.

A korábbi eseteket lehetett véletlennek vagy elszigetelt hibának minősíteni, de ekkora számnál ez már sokkal kevésbé tartható – írja a Politico.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint:

A lengyel és a NATO légierő értékelése alapján a drónok nem tértek le véletlenül az útvonalukról, hanem szándékosan célozták meg Lengyelországot.

Ezt az álláspontot más szövetséges országok is osztották.

„Semmi nem utal arra, hogy itt útvonal-korrekciós hibáról vagy bármi hasonlóról lenne szó” – hangsúlyozta Boris Pistorius német védelmi miniszter.

Fabian Hoffmann, az Oslói Egyetem rakéta- és nukleáris stratégiával foglalkozó szakértője úgy vélte, az incidens minden jelében szándékosságot mutatott. „A repülési útvonalakat figyelve látszik, hogy a drónok irányított pályát követtek, tehát Oroszország tudatosan cselekedett” – mondta.

Ugyanakkor akadtak óvatosabb nyilatkozatok is. John Healey brit védelmi miniszter szerint: „Ellentmondásos jelentések vannak, és még nincs végleges értékelés arról, mi állt a támadások mögött. Bármi is volt a szándék, a drónok veszélyesek voltak, és megsértették Lengyelország és a NATO szuverén légterét.”