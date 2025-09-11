Szándékos támadás? A NATO szerint Oroszország célba vette Lengyelországot

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte: a lengyel légteret 19 alkalommal megsértették. A riasztott lengyel F–16-os vadászgépek, valamint holland F–35-ösök és más szövetséges repülőgépek beavatkoztak, és legalább négy drónt lelőttek. A roncsokat Kelet-Lengyelország több pontján megtalálták, egy pedig egy lakóházba csapódott. Sérültekről nem érkezett jelentés.
Varsó Oroszországot tette felelőssé:
Nem fér kétség Oroszország agresszív szándékaihoz
– mondta Tusk. Lengyelország a NATO 4. cikkelyére hivatkozva rendkívüli ülést hívott össze szövetségeseivel.
Az elmúlt több mint három évben, amióta a Kreml teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, időről időre orosz drónok jutottak át olyan NATO-tagországok területére is, mint például Románia. De most először fordult elő, hogy ennyi drónt észleltek egyszerre egy szövetséges ország felett – és most először lőttek le orosz drónokat.
A korábbi eseteket lehetett véletlennek vagy elszigetelt hibának minősíteni, de ekkora számnál ez már sokkal kevésbé tartható – írja a Politico.
A lengyel és a NATO légierő értékelése alapján a drónok nem tértek le véletlenül az útvonalukról, hanem szándékosan célozták meg Lengyelországot.
Ezt az álláspontot más szövetséges országok is osztották.
„Semmi nem utal arra, hogy itt útvonal-korrekciós hibáról vagy bármi hasonlóról lenne szó” – hangsúlyozta Boris Pistorius német védelmi miniszter.
Fabian Hoffmann, az Oslói Egyetem rakéta- és nukleáris stratégiával foglalkozó szakértője úgy vélte, az incidens minden jelében szándékosságot mutatott. „A repülési útvonalakat figyelve látszik, hogy a drónok irányított pályát követtek, tehát Oroszország tudatosan cselekedett” – mondta.
Ugyanakkor akadtak óvatosabb nyilatkozatok is. John Healey brit védelmi miniszter szerint: „Ellentmondásos jelentések vannak, és még nincs végleges értékelés arról, mi állt a támadások mögött. Bármi is volt a szándék, a drónok veszélyesek voltak, és megsértették Lengyelország és a NATO szuverén légterét.”
Oroszország varsói ügyvivője a lengyel külügyminisztérium épülete előtt újságíróknak azt mondta:
Egy dolgot tudunk biztosan: ezek a drónok Ukrajna felől érkeztek… Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy orosz eredetűek lennének.
A Kreml kora délután még hallgatott az ügyről.
Ezt semmilyen módon nem kívánjuk kommentálni. Nem tartozik a hatáskörünkbe
– nyilatkozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a TASZSZ hírügynökségnek.
Majd hozzátette: az EU vezetői és a NATO „nap mint nap különféle provokációkkal vádolják Oroszországot, többnyire úgy, hogy még csak érveket sem próbálnak felhozni.”
A védelmi minisztérium végül kiadott egy közleményt, amely szerint Oroszország sikeres, nagyszabású dróntámadást hajtott végre „Ukrajna hadiipari komplexumának vállalatai” ellen Nyugat-Ukrajnában.
Kiemelték:
Lengyelországi célpontok nem voltak tervben. Azt is hozzátették, hogy az érintett drónok maximális hatótávolsága legfeljebb 700 kilométer, vagyis orosz területről indítva nem juthattak volna el Lengyelországba.
„Mindazonáltal készek vagyunk konzultációt folytatni Lengyelországgal az ügyben, a lengyel védelmi minisztériummal” – zárult a közlemény.
Az Origo korábban arról is beszámolt, Lengyelország katonai felszerelést telepít a belarusz határra a drónincidens után.