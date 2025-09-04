A Przewodówban történt tragédiával kapcsolatos nyomozás mindmáig nem zárult le, mivel Ukrajna nem működik együtt a vizsgálatban. Mint ismert, 2022. november 15-én egy ukrán rakéta csapódott be Przewodówban, Lublin közelében, nem messze a lengyel–ukrán határtól. A robbanás két lengyel állampolgár életét követelte. Aznap Oroszország kiterjedt bombázásokat hajtott végre ukrán területek ellen.

Az akkori lengyel elnök, Andrzej Duda és Mateusz Morawiecki akkori miniszterelnök közlése szerint a rakéta nagy valószínűséggel az ukrán légvédelem által egy orosz lövedékre kilőtt rakéta volt.

Az ukrán fél azonban már a kezdetektől azt állította, hogy Oroszország támadta a lengyel területet.

Duda: Zelenszkij be akarta vonni Lengyelországot a háborúba

Bogdan Rymanowski interjújában Andrzej Duda volt lengyel elnök elismerte, hogy Ukrajna igyekezett bevonni Lengyelországot az Oroszországgal vívott háborúba – írja a Do Rzeczy.

„Zelenszkij elnök felhívta Önt? Mondhatjuk, hogy nyomást gyakorolt Lengyelországra, hogy azonnal jelentse ki: orosz rakéta csapódott be?” – kérdezte az újságíró.

„Mondhatjuk így” – felelte Duda.

„És meglepte ez akkoriban?” – firtatta Rymanowski.

„Nem” – válaszolta az egykori elnök.

„Nem érezte ezt kísérletnek arra, hogy Lengyelországot belerángassák a háborúba?” – kérdezte az újságíró.

„De, annak láttam” – ismerte el Duda.

„És mit válaszolt erre?” – firtatta a riporter.

Semmit. Ők már a kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit belerángassanak a háborúba. Ez nyilvánvaló, hiszen ez áll az érdekükben. A legjobb az lenne számukra, ha a NATO-országokat is sikerülne bevonni a harcokba. Egyértelmű, hogy olyan szövetségeseket keresnek, akik aktívan harcolnának az oroszok ellen az ő oldalukon. Ez az első naptól fogva így van

– mondta a volt elnök.

Andrzej Duda chyba za dużo powiedział.

Żeleński próbował wciągnąć nas w wojnę.



Az FBI igazgatója: Zelenszkij hazudott Przewodów ügyében

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója az Epoch Timesnak adott interjúban utalt a Przewodówban történt robbanásra, amikor egy ukrán légvédelmi rakéta két ember életét oltotta ki lengyel területen.