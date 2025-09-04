Hírlevél

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

Lengyelország

Beismerték a lengyelek, Zelenszkij felháborító dolgot követelt tőlük

Andrzej Duda volt lengyel elnök elismerte, hogy Volodimir Zelenszkij megpróbálta belerángatni Lengyelországot az Oroszországgal vívott háborúba. „A kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit bevonjanak a háborúba” – fogalmazott a volt elnök. A magyar álláspontot most már a lengyelek is igazolják.
Lengyelországorosz-ukrán háborúZelenszkijUkrajna

A Przewodówban történt tragédiával kapcsolatos nyomozás mindmáig nem zárult le, mivel Ukrajna nem működik együtt a vizsgálatban. Mint ismert, 2022. november 15-én egy ukrán rakéta csapódott be Przewodówban, Lublin közelében, nem messze a lengyel–ukrán határtól. A robbanás két lengyel állampolgár életét követelte. Aznap Oroszország kiterjedt bombázásokat hajtott végre ukrán területek ellen.

A 2022. november 17-én készített légi felvétel azt a helyszínt mutatja, ahol 2022. november 15-én egy rakétatámadás két ember életét követelte a kelet-lengyelországi Przewodow faluban (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)
Az akkori lengyel elnök, Andrzej Duda és Mateusz Morawiecki akkori miniszterelnök közlése szerint a rakéta nagy valószínűséggel az ukrán légvédelem által egy orosz lövedékre kilőtt rakéta volt. 

Az ukrán fél azonban már a kezdetektől azt állította, hogy Oroszország támadta a lengyel területet.

Duda: Zelenszkij be akarta vonni Lengyelországot a háborúba

Bogdan Rymanowski interjújában Andrzej Duda volt lengyel elnök elismerte, hogy Ukrajna igyekezett bevonni Lengyelországot az Oroszországgal vívott háborúba – írja a Do Rzeczy.

„Zelenszkij elnök felhívta Önt? Mondhatjuk, hogy nyomást gyakorolt Lengyelországra, hogy azonnal jelentse ki: orosz rakéta csapódott be?” – kérdezte az újságíró.
„Mondhatjuk így” – felelte Duda.
„És meglepte ez akkoriban?” – firtatta Rymanowski.
„Nem” – válaszolta az egykori elnök.

„Nem érezte ezt kísérletnek arra, hogy Lengyelországot belerángassák a háborúba?” – kérdezte az újságíró.
„De, annak láttam” – ismerte el Duda.

„És mit válaszolt erre?” – firtatta a riporter.

Semmit. Ők már a kezdetektől azon voltak, hogy mindenkit belerángassanak a háborúba. Ez nyilvánvaló, hiszen ez áll az érdekükben. A legjobb az lenne számukra, ha a NATO-országokat is sikerülne bevonni a harcokba. Egyértelmű, hogy olyan szövetségeseket keresnek, akik aktívan harcolnának az oroszok ellen az ő oldalukon. Ez az első naptól fogva így van

– mondta a volt elnök.

Az FBI igazgatója: Zelenszkij hazudott Przewodów ügyében

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója az Epoch Timesnak adott interjúban utalt a Przewodówban történt robbanásra, amikor egy ukrán légvédelmi rakéta két ember életét oltotta ki lengyel területen.

Az FBI vezetője szerint az ukrán elnök nem vállalta a felelősséget a tragédiáért, ami szerinte hitelességének hiányát bizonyítja. Patel kifogásolta azt is, hogy Zelenszkij nem volt átlátható az amerikai támogatások felhasználásával kapcsolatban.

Egyszerűen nem bízhatunk teljes mértékben egy vezetőben, akinek 100 milliárd dollárt adunk, majd azt halljuk tőle: nem fogom elárulni, mire költöttem a pénzt

 – fogalmazott Patel.

 

Orosz-ukrán háború
