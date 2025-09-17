Szeptember 10-én történt az orosz dróntámadás, amelynek következményeit a lengyel kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt az orosz agresszió bizonyítékaként állította be. Egy lengyelországi ház komoly károkat szenvedett, ám most kiderült, hogy Varsó félrevezette az ENSZ-t. Az épületet nem drón találta el, hanem egy F–16-os lengyel vadászgép rakétája, amelyet a drónok megsemmisítésére lőttek ki, de lezuhant – írja a Brussels Signal.

A lengyel kormány elhallgatta az igazságot az orosz dróntámadáról?

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

A vizsgálati jelentés szerint a ház – amelynek teteje teljesen megsemmisült – nem az orosz támadás miatt sérült meg, hanem egy lengyel F–16-osról indított rakéta hibás vezérlőrendszere miatt keletkezett a kár. Ez a megállapítás feldühítette Karol Nawrocki lengyel elnököt és az ellenzéki képviselőket, hiszen a dróncsapást követő napokban a varsói kormány még azt állította, hogy a kelet-lengyelországi Wyryki településen történt pusztítás az orosz agresszió következménye. Marcin Bosacki külügyminiszter-helyettes szeptember 12-én az ENSZ Biztonsági Tanácsában az oroszokat tette felelőssé a károkért és egy fotót is bemutatott a megrongálódott épületről.

Nawrocki hivatala közleményt adott ki, melyben kifogásolták, hogy az elnököt nem tájékoztatták teljes körűen, és a lengyel kormányt az információk eltitkolásával vádolták.

Az elnök magyarázatot követel a kabinet tagjaitól a wyryki ügyben, hozzátéve, hogy a lengyel kormány birtokában van minden eszköz a helyzet gyors tisztázáshoz. Az ellenzéki véleményvezérek szerint nem fogadható el, hogy a lengyel kormány információt hallgasson el. Az ellenzék több politikusa szerint a kormány nemcsak Nawrockit, hanem az egész ország lakosságát megtévesztették. Úgy vélik, ez nemcsak a kabinet alkalmatlanságát bizonyítja, hanem Lengyelország biztonságát is kockáztatja.

A félretájékoztatás és a hibrid hadviselés korszakában a lengyel társadalomnak átadott híreknek megbízhatónak és ellenőrzöttnek kell lenniük.

A hatalom a bírálatokra válaszul az oroszokat tette felelőssé a wyryki eseményért, azzal indokolva, hogy az orosz drónok légtérbe lépése nélkül a lengyel rakétákat se lőtték volna ki. Donald Tusk miniszterelnök az X felületén úgy fogalmazott:

A wyryki otthonban keletkezett károkért azok a hibásak, akik drónokkal provokáltak, vagyis Oroszország. Az elnököt és a közvéleményt a vizsgálat lezárása után teljes mértékben tájékoztatni fogjuk.

A védelmi tárca vezetője tagadta, hogy az államfőt és a lakosságot félrevezették volna. Állítása szerint minden adatot nyilvánosságra hoztak, miután azok hitelességét megerősítették. Egyes elemzők kritizálták a lengyel vadászgépek bevetését, mivel az ilyen műveletek rendkívül költségesek, és elárulhatták az oroszoknak, hogy Lengyelországnak és a NATO-nak nincs külön drónelhárító légvédelmi rendszere a szövetség keleti szárnyán.