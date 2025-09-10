Küszöbön a harmadik világháború? – drónok hatoltak be Lengyelországba, ez azonban nem maradt válasz nélkül

Az éjszaka folyamán Lengyelország légterét több drón is megsértette, amik a feltételezések szerint Oroszországból származtak. Donald Tusk lengyel miniszterelnök megerősítette: katonai művelet keretében semlegesítették a támadó eszközöket – írja a Sky News.

A lengyel vadászgépeket is riasztották

Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto

Az eltévedt drónok eddig is komoly problémát jelentettek Lengyelország számára. Ezzel azonban ez lehet az első alkalom, hogy a NATO-ország közvetlenül orosz eszközöket támad a légterében a 2022-es ukrajnai háború kezdete óta.

Jelenleg a roncsokat keresik, azonban arról még nem érkeztek hírek, hogy pontosan hány eszköz is lépett be a lengyel légtérbe.

Az incidens miatt a varsói nemzetközi repülőteret is lezárták. Az Egyesült Államok Szövetségi Légiközlekedési Hatósága közleményt adott ki, miszerint „az állambiztonság biztosításával kapcsolatos nem tervezett katonai tevékenység miatt" zárták le a lengyel főváros repülőterét.

Tusk miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatos kapcsolatban áll a védelmi minisztériummal és Karol Nawrocki elnökkel, valamint a NATO-t is tájékoztatták a kialakult helyzetről.