Tetőfokára hágott a feszültség Lengyelország és Fehéroroszország között

Lengyelország arra kéri állampolgárait, hogy azonnal hagyják el Fehéroroszországot.
LengyelországBelarussziahatárfeszültség

A minszki lengyel nagykövetség a határon kialakult feszült helyzettel és az általuk önkényesnek nevezett lengyel állampolgárok letartóztatásaival indokolta a javaslatokat. Lengyelország külügyminisztériuma arra szólította fel állampolgárait, hogy sürgősen hagyják el Fehéroroszországot, és tartózkodjanak az országba való utazástól – közölte a minszki lengyel nagykövetség.

Lengyelország közös határátkelőhelye Belarussziával (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)
Lengyelország közös határátkelőhelye Fehéroroszországgal (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)

A Külügyminisztérium azt javasolja, hogy mindenki tartózkodjon a Belarusz Köztársaságba történő utazástól (...), és felszólítja a jelenleg a Belarusz Köztársaság területén tartózkodó lengyel állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot

 – áll a nagykövetség közleményében.

Lengyelország szeptember 12-én éjjel lezárta az összes korábban működő határátkelőhelyet Fehéroroszországgal. A tereszpoli személyforgalmi átkelő mellett leállt a forgalom a teherforgalmi átkelőn, valamint három vasúti határátkelőn is. A döntést szeptember 9-én jelentette be Donald Tusk miniszterelnök, aki az intézkedést a Fehéroroszország és Oroszország által közösen, szeptember 12–16. között tartott Zapad 2025 hadgyakorlatokhoz kötötte.

Szeptember 25-ére virradó éjszaka Lengyelország ismét megnyitotta a határt, lehetővé téve a forgalom újraindítását az ország területére – írja a TASZSZ.

 

