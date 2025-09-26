Tetőfokára hágott a feszültség Lengyelország és Fehéroroszország között

A minszki lengyel nagykövetség a határon kialakult feszült helyzettel és az általuk önkényesnek nevezett lengyel állampolgárok letartóztatásaival indokolta a javaslatokat. Lengyelország külügyminisztériuma arra szólította fel állampolgárait, hogy sürgősen hagyják el Fehéroroszországot, és tartózkodjanak az országba való utazástól – közölte a minszki lengyel nagykövetség.
A Külügyminisztérium azt javasolja, hogy mindenki tartózkodjon a Belarusz Köztársaságba történő utazástól (...), és felszólítja a jelenleg a Belarusz Köztársaság területén tartózkodó lengyel állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el az országot
– áll a nagykövetség közleményében.
Lengyelország szeptember 12-én éjjel lezárta az összes korábban működő határátkelőhelyet Fehéroroszországgal. A tereszpoli személyforgalmi átkelő mellett leállt a forgalom a teherforgalmi átkelőn, valamint három vasúti határátkelőn is. A döntést szeptember 9-én jelentette be Donald Tusk miniszterelnök, aki az intézkedést a Fehéroroszország és Oroszország által közösen, szeptember 12–16. között tartott Zapad 2025 hadgyakorlatokhoz kötötte.
Szeptember 25-ére virradó éjszaka Lengyelország ismét megnyitotta a határt, lehetővé téve a forgalom újraindítását az ország területére – írja a TASZSZ.