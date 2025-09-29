Lengyelország felkészíti a lakosságot – ezt tegyék, ha kitör a háború

Lengyelország kormánya átfogó tájékoztató programot indított: minden háztartás kézhez kap egy ötvenoldalas válságkezelési kézikönyvet, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz különböző krízishelyzetekre – a háborútól kezdve az árvizekig, írja a Tagesschau.

Az Iron Defender 25 Lengyelország idei legnagyobb katonai gyakorlata, több helyszínen zajlik, többek között Orzyszban, Džában, Ustkában és további terepi helyszíneken, 30 000 katona és 600 katonai egység részvételével (Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak)

Mentőhátizsákok és túlélőtanfolyamok

A lengyelek körében óriási az érdeklődés a felkészülés iránt. Túlélőtanfolyamok telt házzal futnak, ahol a résztvevők megtanulják, hogyan állítsanak össze egy „mentőhátizsákot”. A csomag tartós élelmiszert, vízszűrőt, energiaport, valamint alapvető eszközöket – például kurblis lámpát, poncsót vagy iránytűt – tartalmaz. A kereslet akkora, hogy nagy áruházláncok és online boltok is komplett túlélőkészleteket árulnak, több száz eurós áron.

A lakosság felkészítését szolgálja a „Biztonságos Lengyelország” című élő műsor is, amely szeptember 18-a óta minden hétköznap jelentkezik. A honvédelmi és belügyi tárca szakértői élőben válaszolnak a kérdésekre – naponta átlagosan száz bejelentkezővel.

Lengyelország fegyverkezik

A civil tájékoztatás mellett Varsó hatalmas haderőfejlesztést is végrehajt. Az „Iron Defender” hadgyakorlaton több mint 200 ezer katona vett részt, Lengyelország pedig az elmúlt években százszámra vásárolt új harckocsikat, tüzérségi eszközöket és rakétarendszereket.

A védelmi költségvetés már most a GDP 4,7 százaléka, 2026-ra pedig 4,8 százalékra nő – ezzel Lengyelország Európa élére került. A következő cél a légvédelem és a drónelhárítás megerősítése.

Szerdán a lengyel, a balti és az északi államok védelmi miniszterei közösen avatják fel a Kárpátaljai vajdaságban a NATO egyik legmodernebb drónkiképző központját.