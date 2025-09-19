Háborúra készülnek? Lengyelországban már a bunkereket ellenőrzik

A lengyel hatóságok nagy erőkkel és széles körben kezdték meg az óvóhelyek alkalmasságának a felmérését. Az intézkedés természetesen a Lengyelországba nemrég berepülő orosz drónok miatt született – írja a Kyiv Independent.

Lengyelországban már a bunkereket vizsgálják át

Fotó: WERONIKA KOWALSKA / NurPhoto

Mint ismeretes, szeptember 10-én hajnalban több orosz drón is átlépte Lengyelország határát, aminek keretében katonai akcióra is sor került. Lengyelország a maga részéről orosz provokációnak tartja az esetet, Oroszország azonban azt állítja semmi köze nem volt az akcióhoz.

Az Állami Tűzoltóság a helyi építési felügyelőkkel együttműködve már több mint 2000 ellenőrzést végzett, és több mint 1000 létesítményt minősítettek vészhelyzet esetén használhatónak.

Az ellenőrzések a 2025–2026-os lakosságvédelmi és polgári védelmi program (OLiOC) részét képezik, amely közel 1,4 milliárd dollárt különít el a meglévő menedékhelyek korszerűsítésére, újak építésére és az ezekhez tartozó riasztórendszerek fejlesztésére.

Az East Shield program keretében a keleti régiók kapnak kiemelt támogatást, bár a nagyobb fenyegetésekkel szembesülő városok is profitálnak belőle.

Egy új jogszabály értelmében a helyi hatóságoknak azonosítaniuk kell a lehetséges védelmi célokra is használható épületeket, beleértve az alagsorokat és az újonnan épült pincéket is. Utóbbi esetben akár támogatást is kaphatnak a tulajdonosok, amelyek fedezik a védetté tétel akár száz százalékát is.