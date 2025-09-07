Nagy bajban Macron: kiszámíthatatlan következményekkel néz szembe

Franciaország szeptember 10-én nagyszabású országos sztrájkra készül, amelyet a baloldali mozgalmak és a szakszervezetek is támogatnak. A hírszerző szolgálatok előre figyelmeztettek arra, hogy a tiltakozások során zavarkeltő, esetleg erőszakos akciók is várhatók, amelyek célpontjai lehetnek vasútállomások, finomítók, autópályák, sőt diákok vezette megmozdulások is, és amelyek komoly kihívást jelenthetnek Emmanuel Macron elnök kormánya számára – írja a Brussels Signal.

Emmanuel Macron francia elnök Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Bruno Retailleau belügyminiszter ugyanakkor igyekezett lekicsinyelni a mozgósítás mértékét. Clermont-Ferrand-ban kijelentette:

Ez az utasítás, hogy mindent blokkoljunk, ostobaság. Az országot nem kell megbénítani, éppen ellenkezőleg: előre kell lépnie.

A tárcavezető szerint a sztrájk nem más, mint egy szélsőbaloldali peremmozgalom akciója, amelyet Jean-Luc Mélenchon és a szakszervezetek próbálnak saját céljaikra felhasználni.

Retailleau utasítást küldött a prefektusoknak, amelyben a közlekedés blokkolása és a kormányzati épületek megrongálása elleni határozott fellépésre szólította fel őket. Kiemelte: a stratégiai létesítményeket, köztük a Nemzetgyűlést, a Szenátust és az Élysée-palotát semmilyen körülmények között nem lehet blokkolni.

A sztrájkra szóló felhívás július vége óta terjed a Telegramon, amire az Általános Munkásszövetség (CGT) mellett a 2018-as sárga mellényes mozgalomhoz köthető aktivisták is reagáltak. A baloldali radikálisok a tiltakozást a szélesebb társadalmi átalakulás előszobájának tekintik. Nicolas Framont, a Frustration magazin főszerkesztője például úgy fogalmazott:

Ha a szeptember 10-i mozgalom eléri Macron távozását, az a nép példátlan győzelme lesz a burzsoázia felett.

A politikai tét óriási. Retailleau belügyminiszter karrierje mellett Francois Bayrou miniszterelnök is veszélyben van, aki 44 milliárd eurós megszorító csomagot jelentett be a francia hiány és államadósság megfékezésére. A csomag része két munkaszüneti nap eltörlése is, ami komoly felháborodást váltott ki – írja a lap.

Bayrou ellen szeptember 8-án bizalmi szavazás lesz, miután sem a baloldal, sem a jobboldali Nemzeti Tömörülés nem hajlandó támogatni. Ha elbukik, kormánya is megbukhat, Macron elnök pedig kénytelen lesz új kormányfőt kinevezni, vagy akár előrehozott választásokat kiírni – alig 14 hónappal az előző után.

A tiltakozási hullám szeptember 18-án folytatódhat, arra a napra a szakszervezetek újabb országos sztrájkot hirdettek Bayrou megszorításai ellen. Franciaország így forró ősz elé néz, ahol a politikai és gazdasági feszültségek egyszerre robbanhatnak ki.