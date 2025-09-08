Megvalósult Macron rémálma, most mi következik?

Fogynak Emmanuel Macron francia elnök lehetőségei, miután a mai bizalmi szavazáson Francois Bayrou kormánya is megbukott. Bayrou mindössze kilenc hónapot töltött a miniszterelnöki poszton, és várhatóan kedden reggel nyújtja be lemondását az államfőnek – írja a CNN amerikai hírtelevízió.

Macron új kormányfőt nevezhet ki Bayrou csúfos bukása után (Fotó: Anadolu via AFP)

Macron előtt gyakorlatilag két lehetőség áll. Egyrészt dönthet úgy, hogy a Nemzeti Tömörülés javaslatának megfelelően új választásokat ír ki.

Minél hamarabb térünk vissza az urnákhoz, annál hamarabb lesz Franciaországnak költségvetése

– mutatott rá néhány nappal ezelőtt Jordan Bardella.

A másik lehetőség, hogy új kormányfőt nevez ki. A BBC szerint a francia elnöki hivatal ezt már meg is erősítette, a közlemény szerint az államfő „néhány napon belül” kinevezheti az új miniszterelnököt. A lehetséges jelöltek közül Sebastien Lecornu hadügyminiszter vagy Gerald Darmanin igazságügyi miniszter tűnik a legesélyesebbnek, azonban kérdés, hogy van-e reális esélyük feloldani a francia törvényhozásban kialakult patthelyzetet, vagy Bayrou-hoz hasonló sors vár rájuk.

Egy további lehetséges megoldás lenne Macron lemondása, ezt azonban a francia elnök kategorikusan kizárta.

Macron újabb kudarca a gazdaságot is megviseli

A belpolitikai bizonytalanság máris érezteti a hatását a pénzpiacon. A francia állampapírok hozama már meghaladja például a spanyol, portugál és görög kötvényekét, pénteken pedig leminősítés jöhet a francia államadósság tekintetében, ami az eddiginél is nehezebb helyzetbe hozná az EU egyik legnagyobb gazdaságát.

Önöknek megvan a hatalmuk, hogy megbuktassák a kormányt, de nincs hatalmuk, hogy eltüntessék a valóságot"

– fogalmazott Bayrou a szavazás előtt elmondott beszédében.