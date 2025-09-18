Itt a vég, most minden kiderül: valóban férfi Macron felesége?

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, újra felkapta a világsajtó azt az elméletet, miszerint Brigitte Macron valójában férfi. A pletykák ezúttal egy bírósági ügy miatt kaptak lendületet.

Most Emmanuel Macron és felesége azt tervezik, hogy fényképes és tudományos bizonyítékokkal igazolják Brigitte Macron női mivoltát egy amerikai bíróság előtt – írja a BBC.

Candace Amber Owens, aki azzal vádolja Brigitte Macront, hogy férfiként született

Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

Ügyvédjük állítása szerint a dokumentumokat a rágalmazási perben fogják bemutatni, amelyet Candace Owens, jobboldali influenszer ellen indítottak, miután Owens azt állította, hogy Brigitte férfiként született. Owens, aki korábban a konzervatív Daily Wire kommentátora volt és milliók követik közösségi médiás felületein, többször is kifejtette véleményét az ügyben.

Tom Clare, a Macron házaspár ügyvédje elmondta, hogy Brigitte Macron számára a vádak „rendkívül megterhelőek”, és elvonják a figyelmet a francia elnökről.

Nem áll szándékomban azt állítani, hogy ez kizökkentette volna (a francia elnököt), de bárki, aki egyszerre fókuszál karrierjére és családi életére, megérzi, ha a családját támadás éri. Ő sem kivétel, még akkor sem, ha egy ország vezetője

– fogalmazott Clare. Hozzátette, hogy szakértői tanúvallomásokra számíthatunk, amelyek tudományos jellegűek lesznek, és bár a bizonyítékok pontos természetét ebben a szakaszban nem kívánta felfedni, hozzátette, hogy a Macron házaspár készen áll arra, hogy teljes mértékben bizonyítsa a vádak hamisságát.

Amikor az ügyvédet arról kérdezték, hogy a Macron házaspár bemutat-e olyan fényképeket, amelyeken Brigitte terhesen látható, vagy gyermekeiket nevelik, Clare megerősítette, hogy léteznek ilyen képek, és a bírósági eljárás során be is fogják mutatni őket, ahol szabályok és előírások érvényesek.

A Macron házaspár nem először fordult bírósághoz

Franciaországban 2024-ben már nyertek egy rágalmazási pert ugyanebben az ügyben, ám 2025-ben az ítéletet a szólásszabadságra hivatkozva megsemmisítették. A párizsi fellebbviteli bíróság akkor felmentette Amandine Roy látót és Natacha Rey YouTube-bloggert, akik azt állították, hogy a first lady férfiként, Jean-Michel Trogneux néven született.