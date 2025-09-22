Magyar Pétert tartósan bebújtatják a mentelmi joga mögé

A Tisza Párt vezérének az ügye még 2024 júniusában robbant ki, amikor a budapesti Ötkert szórakozóhelyen szóváltásba keveredett egy férfival, aki videófelvételt készített róla. A politikus elvette a férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába hajította.

Magyar Péter európai parlamenti képviselő (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Az ügyben a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával indított eljárást, amely később – Magyar Péter EP-képviselői mentelmi joga miatt – átkerült a Központi Nyomozó Főügyészséghez.

A Legfőbb Ügyészség 2024 októberében hivatalosan is kérte az Európai Parlamenttől Magyar mentelmi jogának felfüggesztését, hogy lefolytathassák a nyomozást.

Politikai háttér és a brüsszeli színjáték

A Magyar mentelmi jogának felfüggesztésére vonatkozó kérelem keddi előadója az a Krzysztof Smiszek lengyel baloldali EP-képviselő, aki szorosan kötődik az LMBTQ-ügyekhez és Donald Tusk politikai környezetéhez. Smiszek 2023 decembere és 2024 májusa között Tusk kormányában Adam Bodnar igazságügyi miniszter helyettese volt.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képvselője Magyar Péter ügye kapcsán korábban úgy fogalmazott: összezárt a „Weber-féle nagykoalíció”, nem született döntés a mentelmi ügyben, nincsen szakbizottsági szavazás és nincsen plenáris szavazás sem.

Az uniós törvényhozók számára a keddi szavazás legalább annyira az elvekről szól, mint az eljárásról. A parlamenti mentelmi jog védi az európai parlamenti képviselőket a politikai indíttatású büntetőeljárásoktól, írja a Politico.

Magyar Pétert a brüsszeli csodafegyver védi

Úgy tűnik a brüsszeli koalíció tudatosan zár össze Magyar Péter ügyében.

A Magyar Pétert pártoló koalíció összezár, mert egyrészt szükségük van Magyar Péterre, ha már ennyi energiát fektettek bele, másrészt ez precedens lehet. Korábban Lengyelország ellen is volt hetes cikkely szerinti eljárás, és ez egy minta az ilyen országokra: az onnan érkező kérelmeket nem függesztik fel

– mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Ezáltal sem a Salist nem kell kiadni és sem Magyar Pétert

– tette hozzá.

Kiszelly Zoltán (Fotó: Századvég/Fürtos Ákos)

Kiszelly Zoltán szerint a többségi szavazás eredménye előre borítékolható.

Ha az Európai Néppártnak ez az álláspontja, akkor a szocdemek, a liberálisok és a zöldek is meg fogják szavazni.

A szakértő úgy fogalmazott, hogy mindez már nem az igazságról szól.