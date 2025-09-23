Ma dől el Magyar Péter sorsa, megmentik a brüsszeli gazdái?

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetőjének botránya 2024 júniusában pattant ki, amikor a budapesti Ötkertben egy férfival került konfliktusba, aki felvételt készített róla. Korábban írtunk róla, hogy megszólalt a férfi, akinek Magyar Péter ellopta és Dunába dobta a telefonját. Az eset miatt a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával nyomozást indított, amit később – az európai parlamenti képviselő mentelmi joga miatt – a Központi Nyomozó Főügyészség vett át. 2024 októberében a Legfőbb Ügyészség hivatalosan is az Európai Parlamenthez fordult, hogy kérje Magyar mentelmi jogának megszüntetését a vizsgálat folytatásához.

Ma eldől Magyar Péter sorsa

Magyar Péter és a politikai játszmák

A mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó indítvány előadója Krzysztof Smiszek lengyel baloldali képviselő, aki szoros kapcsolatban áll az LMBTQ-ügyekkel és Donald Tusk politikai köreihez kötődik. 2023 decemberétől 2024 májusáig Tusk kormányában Adam Bodnar igazságügyi miniszter helyettese volt. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője korábban úgy nyilatkozott, hogy a „Weber-féle nagykoalíció” összezárt Magyar ügyében. Hangsúlyozta:

sem szakbizottsági szavazás, sem plenáris döntés nem született a mentelmi kérdésben.

Deutsch Tamás áprilisi, közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt sugallta, hogy az Európai Néppárt és annak vezetője, Manfred Weber is kéz a kézben jár Magyar Péterrel és a céljuk, hogy segítsenek neki a lehető legtovább elhúzni a büntetőjogi felelősségre vonást. A politikus azt írta, hogy Magyarország legfőbb ügyésze 2024. szeptember 26-án (...) lopás bűncselekménye miatt tett indítványt az Európai Parlament elnökénél Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére. Két hónapnak kellett eltelnie az ügyészségi indítvány benyújtása után mire Brüsszelben 2024. novemberében egyáltalán kijelölték az illetékes jogi szakbizottságban Magyar Péter ügyének jelentéstevőjét. Kifogásolta azt is, hogy aztán megint újabb két hónapnyi idő telt el, mire végre egyáltalán napirendre tűzték Magyar mentelmi ügyét Brüsszelben.

Elég volt ebből!

– zárta bejegyzését Deutsch Tamás.