Döntöttek Magyar Péter mentelmi jogáról

Az Európai Parlament jogi bizottsága úgy döntött, hogy meghagyja Magyar Péter mentelmi jogát – írja az Euractiv. A bizottság kedden zárt ajtók mögötti szavazáson úgy döntött, hogy fenntartja a mentelmi jogot – közölte öt, a döntésről tudomással bíró törvényhozó.

Magyar Péter és Manfred Weber

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetőjének botránya 2024 júniusában pattant ki, amikor a budapesti Ötkertben egy férfival került konfliktusba, aki felvételt készített róla. Korábban írtunk róla, hogy megszólalt a férfi, akinek Magyar Péter ellopta és Dunába dobta a telefonját. Az eset miatt a rendőrség garázdaság és rongálás gyanújával nyomozást indított, amit később – az európai parlamenti képviselő mentelmi joga miatt – a Központi Nyomozó Főügyészség vett át. 2024 októberében a Legfőbb Ügyészség hivatalosan is az Európai Parlamenthez fordult, hogy kérje Magyar mentelmi jogának megszüntetését a vizsgálat folytatásához.

„Magyar Péternek papírja lesz arról, hogy fogott ember. Nem kicsit, nagyon. Ma szavaznak az EP jogi szakbizottságában a mentelmi jogáról, és az előterjesztő javaslata szerint nem fogják felfüggeszteni a mentelmi jogát. Magyar Péter nem más, mint egy Brüsszelből kitartott zsúrpubi. Ennyi” – írta korábban Deutsch Tamás a közösségi oldalán.