Miért kivételezik az Európai Parlament Magyar Péterrel?

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, az Európai Parlament jogi bizottsága kedden dönt Magyar Péter mentelmi jogáról. A Tisza Párt vezetőjének botránya 2024 júniusában indult. Brüsszelben máskor villámgyorsan döntenek, ha EP-képviselők mentelmi jogáról van szó – de Magyar Péter esetében látványosan lelassult az eljárás. Egyesek politikai nyomásgyakorlásra gyanakodnak, miközben Magyar Péter saját állítása szerint is politikai ügyet faragtak az esetből. A kritikusok szerint az eljárás elhúzódása nem jogi, hanem egyértelműen politikai természetű.

Magyar Péter és Manfred Weber

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Matteo Salvini mentelmi joga

Matteo Salvini 2019-ben még belügyminiszterként nem engedélyezte az Open Arms spanyol civil hajó kikötését, ezért az olasz baloldali kormánytöbbség megvonta Matteo Salvini mentelmi jogát, majd vádat emeltek ellene. Akkor hat év börtönbüntetés kiszabását kérte a palermói ügyészség Matteo Salvini korábbi olasz kormányfőhelyettesre emberrablás és hivatali hatalommal való visszaélés vádja miatt.

Salvini azt nyilatkozta, hogy büszke arra, hogy igyekezett megállítani a tömeges migrációt, és ezzel betartotta az ígéretét.

Az ügyről itt olvashat bővebben.

Marine Le Pen mentelmi joga kétszer került célkeresztbe

Az Európai Parlament először 2013-ban döntött a képviselő mentelmi jogának kérdésében; akkor a lyoni fellebbviteli bíróság főügyésze egy állítólagos bűncselekménnyel kapcsolatos jogi eljárás okán kérte Marine Le Pen európai parlamenti képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését.

Az Európai Parlament úgy határozott, hogy felfüggeszti Marine Le Pen mentelmi jogát.

A képviselő mentelmi jogának második felfüggesztését a francia hatóságok kezdeményezték egy feltételezett bűncselekmény kapcsán, miután Marine Le Pen 2014-ben nagy nyilvánosság előtt ismét antiszemita kijelentéseket tett. Az EP jogi bizottsága hangsúlyozta, hogy a képviselőket megilleti a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jog, ez azonban nem jogosít fel senkit rágalmazásra, becsületsértésre, gyűlöletkeltésre vagy mások tisztességének megkérdőjelezésére. Az Európai Parlament 2016. október 25-i határozata ismét felfüggesztette Le Pen mentelmi jogát.