A Dublinba utazó magyar szurkolók számára a miniszter az alábbi kulcsfontosságú információkat osztotta meg.

Szijjártó Péter külügyminiszter a magyar szurkolóknak üzent (Fotó: AFP)

A gyülekezési pont a mérkőzés előtt helyi idő szerint délután 6 órakor a Slatering Spot nevű helyen lesz, amely körülbelül 500 méterre található az Aviva Stadiontól. A stadionhoz való közös vonulás helyi idő szerint fél 7-kor kezdődik.

Konzuli segítség a magyar szurkolóknak

Összesen hat magyar konzul áll majd a szurkolók rendelkezésére:

Két konzul a stadionban

Két konzul a gyülekezési ponton és a vonulás során

Két konzul a repülőtéren, segítve az érkező és induló járatoknál

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a konzulok készen állnak bármilyen probléma vagy kérdés megoldására. A miniszter arra kérte a szurkolókat, hogy szükség esetén forduljanak bizalommal a konzulokhoz akár személyesen, akár az ügyeleti telefonszámon keresztül, melyet a bejelentés során mutattak (+36301209151).

A külügyminiszter végül jó szurkolást és magyar győzelmet kívánt a csapatnak és a szurkolóknak egyaránt.

