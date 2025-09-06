Hírlevél

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fontos bejelentést tett a magyar labdarúgó-válogatott közelgő írországi mérkőzésével kapcsolatban. A magyar nemzeti csapat az Aviva Stadionban lép pályára Dublinban, magyar idő szerint este háromnegyed 9-kor.
magyar labdarúgó válogatottSzijjártó Péterkülügyminiszter

A Dublinba utazó magyar szurkolók számára a miniszter az alábbi kulcsfontosságú információkat osztotta meg.

Szijjártó Péter külügyminiszter a magyar szurkolóknak üzent (Fotó: AFP)
A gyülekezési pont a mérkőzés előtt helyi idő szerint délután 6 órakor a Slatering Spot nevű helyen lesz, amely körülbelül 500 méterre található az Aviva Stadiontól. A stadionhoz való közös vonulás helyi idő szerint fél 7-kor kezdődik.

Konzuli segítség a magyar szurkolóknak

Összesen hat magyar konzul áll majd a szurkolók rendelkezésére:

  • Két konzul a stadionban
  • Két konzul a gyülekezési ponton és a vonulás során
  • Két konzul a repülőtéren, segítve az érkező és induló járatoknál

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a konzulok készen állnak bármilyen probléma vagy kérdés megoldására. A miniszter arra kérte a szurkolókat, hogy szükség esetén forduljanak bizalommal a konzulokhoz akár személyesen, akár az ügyeleti telefonszámon keresztül, melyet a bejelentés során mutattak (+36301209151).

A külügyminiszter végül jó szurkolást és magyar győzelmet kívánt a csapatnak és a szurkolóknak egyaránt.

Az Origo korábban arról is írt, hogy retteghetnek a portugálok és az írek a magyaroktól.

 

