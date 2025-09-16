Itt a nagy bejelentés: ezt minden magyarnak tudnia kell!

Üdvözölte a magyar vízummentesség visszaállítását Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor is üdvözölte Magyarország vízummentességének visszaállítását (Fotó: AFP)

Újra vízummentesen Amerikába. Ahogy az méltó két baráti néphez. Még mondja valaki, hogy nem számít a barátság!

– írta a miniszterelnök.

Minden magyar állampolgár visszakerült az amerikai vízummentességi programba, emellett azESTA érvényessége ismét két év lesz, és többszöri belépésre jogosít majd – mondta el videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A demokrata kormány alatt Joe Biden és az amerikai elnöki adminisztráció ellenségként tekintett Magyarországra. A magyar–amerikai politikai együttműködés a mélypontjára jutott. Ez a helyzet változott meg teljes egészében akkor, amikor Donald Trump elnök megnyerte a választást. Azóta a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük

– fogalmazott a tárcavezető.

Azóta az együttműködés nem az ellenségeskedésről, nem a kioktatásról, hanem a barátságról, a kölcsönös tiszteletről és az eredményes együttműködésről szól

– tette hozzá.

A két évvel ezelőtti korlátozó döntés mögött sokak szerint David Pressman akkori amerikai nagykövet állt, aki kicsinyes politikai bosszúból kardoskodott a szigorítás mellett.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium mai közleménye szerint a döntés értelmében megszűnnek azok a korlátozások, amelyek korábban megnehezítették a magyar állampolgárok utazását az Egyesült Államokba. A 2021 elején bevezetett szigorítások, amelyek többek között a Magyarországon kívül született magyar útlevéllel rendelkezőket érintették, immár a múlté.

Az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használata is egyszerűsödik a magyar utazók számára. A korábbi egyéves érvényességi idő helyett 2025. szeptember 30-tól a magyar állampolgárok kétéves, többszöri belépésre jogosító ESTA-engedélyt igényelhetnek.

Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország tett a vízummentességi program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében

– mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár.