Ezért akarja Brüsszel Magyarország élén látni a Tisza pártot!

Brüsszel arra vár, hogy a Tisza megnyerje Magyarországon a választásokat és felvehessék Ukrajnát az EU-ba. Csak Magyarország vétója blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásait. Az „A” terv szerint (Németország, Olaszország és Svédország támogatásával) az EU-s szerződésekre fittyet hányva, a közös döntés helyett minősített többséggel gyorsítaná fel az ukrán csatlakozást. Viszont a 22-es csapdájával néznek szembe, mivel a szabálymódosításhoz is szükség lenne Magyarországra. A „B” terv, hogy megvárják a magyar választásokat, hátha a Tisza párt nyer és akkor nincs akadálya Ukrajna gyorsított felvételének – írja az EURACTIV.

Egyedül Magyarország áll az ukrán uniós-csatlakozás útjában

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Még maga Putyin is úgy tűnik, hogy elfogadná Ukrajna uniós csatlakozását. A probléma azonban nem Oroszország – hanem Magyarország. Ezért keringenek új hírek egy radikális megoldásról, amely megkerülné Budapest vétóját, ami eddig blokkolta Ukrajna tagsági törekvéseit, és mellékhatásként hátráltatta Moldova csatlakozását is.

Mintegy tucatnyi ország szeretné megváltoztatni az EU szabályait úgy, hogy a friss csatlakozási tárgyalások megnyitásához elegendő legyen a minősített többség – nem pedig a teljes 27 állam egyhangú beleegyezése.

Az egyhangú beleegyezés továbbra is szükséges lenne a folyamat elején és végén, de nem minden köztes lépésnél. Ezt az ötletet egy találkozón vetette fel Jessica Rosencrantz, Svédország uniós ügyekért felelős minisztere, megjegyezve, hogy alkalmazható lehet a szankciókra is, ahol Magyarország szintén makacsul ellenáll. Rosencrantz nincs egyedül. Németország, Olaszország, Szlovénia és Ausztria külügyminiszterei nemrégiben arra kérték Marta Kost, a bővítési biztost, hogy „egyszerűsítse és gyorsítsa” a folyamatot.

A szabályok megváltoztatásához Magyarország is kell

Ez jogilag és politikailag egyaránt lehetetlen lenne

– mondta Bóka János, uniós miniszter.

Kevés más mód van arra, hogy az EU26 nyomást gyakoroljon Magyarországra, hogy visszavonja vétóját. Mivel Oroszország még mindig bombázza Ukrajnát, és Moldova döntő választásokra készül, a két ország nyomás alatt áll, hogy legalább szerény előrelépést érjen el, amelyet a pro-európai vezetők fel tudnak mutatni.