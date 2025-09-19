Magyarország vonzó cél az amerikai befektetőknek

„Évszázadok óta a kitartás és az újrakezdés jellemzi Magyarországot. Európa szívéből olyan kihívásokat győztünk le, amelyek gyengébb nemzeteket megtörtek volna” – fogalmazott Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke a The Washington Timesban megjelent véleménycikkében. Mint írta, hazánk ma modern, stabil és dinamikus gazdaság, mélyen integrálódva Európába, és egyedülálló helyzetben a transzatlanti lehetőségek összekapcsolásában.

Jászai Gellért szerint a befektetések Magyarországon stabilitást, biztonságot és versenyelőnyt kínálnak az amerikai vállalatoknak

Fotó: X/Jászai Gellért

Jászai rámutatott, hogy most jött el a megfelelő pillanat az amerikai vállalatok számára, hogy erősítsék jelenlétüket.

Az Egyesült Államok és Magyarország erős alapokon osztozik a vállalkozói szellemben, az innovációban és a kemény munkában.

Szerinte a befektetők már felfigyeltek az ország központi elhelyezkedésére, képzett munkaerejére és költséghatékony környezetére, de a benne rejlő potenciál még messze nincs kihasználva. A cikk szerint Magyarország olyan versenyelőnyöket nyújt, amelyekkel kiemelkedik a nyugat-európai nagyvárosok közül.

Amikor a vezetők az európai terjeszkedésre gondolnak, gyakran először London, Párizs vagy Frankfurt jut eszükbe. Magyarország azonban valami mást kínál: hatékonyságot, alkalmazkodóképességet és értéket.

Stratégiai elhelyezkedés és jövőálló infrastruktúra

A 4iG elnöke hangsúlyozta, hogy Magyarország földrajzi elhelyezkedése egyedülálló előnyt jelent.

Budapestről egynapi autóúttal több mint 500 millió fogyasztót lehet elérni az Európai Unióban.

Az ország infrastruktúrája – az autópályáktól a nagy sebességű internetig – biztosítja a hatékony és korszerű működést a vállalatok számára.

Az írás kiemeli, hogy tízmilliós országként Magyarország rendszeresen „felülmúlja a súlyát”.

Az uniós tagság akadálymentes piacra jutást jelent, a kedvezőbb munkabérszint és a pragmatikus szabályozás pedig további versenyelőnyöket biztosít.

Munkaerőnk Európa legképzettebbjei közé tartozik

– emelte ki Jászai, aki szerint a hazai egyetemek világszínvonalú mérnököket, informatikusokat és orvosokat képeznek. Az amerikai cégek így olyan munkaerőt nyerhetnek, amely egyszerre globális szemléletű és helyi kötődésű. Jászai hozzátette, Magyarország nagy hangsúlyt fektet a kutatás-fejlesztésre, különösen a biotechnológia, a mesterséges intelligencia, a tiszta energia és a fejlett gyártás területén.

Az ezekben az ágazatokban kötött partnerségek nemcsak nyereséges vállalkozásokat ígérnek, hanem olyan innovációkat is, amelyek erősíthetik a transzatlanti gazdaságot.

Magyarország biztonságos és stabil befektetési környezet

A cikk szerint a gazdasági stabilitás az egyik legfontosabb vonzerő.

Az egyik legnagyobb, tőzsdén jegyzett magyar vállalat elnökeként magabiztosan állíthatom, hogy az üzlet a stabilitásra épül, és Magyarország ezt kínálja.

Jászai emlékeztetett arra, hogy az országban a legalacsonyabb a társasági adókulcs az EU-ban, emellett a befektetőbarát politika kézzelfogható ösztönzőket is biztosít: adókedvezményeket, támogatásokat és dedikált segítséget a zöldmezős beruházásokhoz.

A geopolitikai kockázatok közepette pedig különösen felértékelődik Magyarország megbízhatósága.

A szerző arra is kitért, hogy a magyar származású amerikaiak jelentős szerepet játszottak az Egyesült Államok üzleti, tudományos és kulturális életében, ami jó alapot teremt a jövőbeni gazdasági kapcsolatokhoz.

A lehetőség világos. Ha az amerikai cégek várnak, más régiókból érkező versenytársak lépnek előbb. Magyarország nyitott az üzleti lehetőségekre, kész megbízható partnerként szolgálni, és segíteni az amerikai vállalatokat abban, hogy Európában növekedjenek.

A cikk egy határozott felhívással zárul: