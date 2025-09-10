Hírlevél

Trump dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Európai Néppárt

Manfred Weber szerint nem létezik nemzeti szuverenitás

19 perce
Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén Ursula von der Leyen beszéde után Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a gazdasági, kereskedelmi és biztonsági kihívásokra fókuszált. Hangsúlyozta a Mercosur-megállapodás, az amerikai kereskedelmi kapcsolatok és a belső piac erősítésének fontosságát, miközben kritikával illette a szocialista pártok álláspontját. Manfred Weber szerint Európának cselekednie kell, és a nemzeti szuverenitás nem akadályozhatja a közös európai fellépést.
„Az az elképzelés, hogy létezik nemzeti függetlenség, egy Patyomkin-falu. Nem valóságos” – magyarázta Strasbourgban Magyar Péter főnöke, Manfred Weber

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke 
Fotó: ANP MAG

Ma délelőtt az Európai Parlament plenáris ülésén hangzott el az unió éves helyzetértékelése, melyben Ursula von der Leyen a háború, az emelkedő megélhetési költségek és a technológiai kihívások kezelésére fókuszált. Az Európai Bizottság elnökét Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője követte felszólalásával.

Manfred Weber
 Manfred Weber (b-2), az Európai Néppárt vezetője 
Fotó: AFP

„Tisztelt bizottsági elnök asszony! – kezdte felszólalását Weber.

Nem volt könnyű nyár Európa számára, Alaszka és Gáza, valamint az amerikai kereskedelmi megállapodás megosztotta a kontinens politikai közösségét.

Weber kiemelte, hogy a bizottság és a tanács munkája fontos, és a bizalmat meg kell őrizni: „Én másképp járok el, csak akkor működik mindez, ha a bizalmat megőrizzük. Bukarestben szavaztunk, megnyertük a választásokat. A bizottság most teljesít: védelmi program, 18 szankciós csomag, tunéziai megállapodás.” A határok védelmét is szóba hozta: 

Görögország, Lengyelország védi a határainkat, az illegális migrációt sikerült csökkenteni hat százalékkal. Nem tökéletes, de a munka beindult, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a munkájáért.

Weber a politikai támadásokra is reflektált: „Támadás ér bennünket a baloldalról, a jobboldalról, a szélsőjobboldalról, hogy mi túl baloldaliak vagy túl jobboldaliak vagyunk, de továbbra is elszántan fogunk teljesíteni.”

A kereskedelem és a munkahelyek védelme szintén kulcskérdés: „A kereskedelmi megállapodást Amerikával támogatni fogjuk. Tehát nem örülök, nem szeretnék 50 százalékos vámtarifákat. Hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor Kína karjaiba hajtjuk ezeket az államokat.”

Weber kitért a munkahelyek védelmére és a környezetvédelmi célokra is: 

Tavaly körülbelül 19 ezer munkahelyet vesztettünk el az európai gépjárműgyártásban. Mi néppártként a szakszervezetekkel, a cégek igazgatóival beszélünk, és mindannyian azt mondják, hogy ambiciózus, de realista megközelítésre van szükség.

A belső piac és a digitális beruházások fontosságát is hangsúlyozta: „Erősebb belső piac, több befektetés, több digitális lépés. Mindannyian elfogadtuk a Draghi-jelentést, és Draghi most azt kérdezi, hogy mire várnak?”

Ukrajna nem tudja megnyerni a háborút
Jordan Bardella élesen kritizálta Ursula von der Leyent

 

