Manfred Weber szerint nem létezik nemzeti szuverenitás

„Az az elképzelés, hogy létezik nemzeti függetlenség, egy Patyomkin-falu. Nem valóságos” – magyarázta Strasbourgban Magyar Péter főnöke, Manfred Weber.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke

Fotó: ANP MAG

Ma délelőtt az Európai Parlament plenáris ülésén hangzott el az unió éves helyzetértékelése, melyben Ursula von der Leyen a háború, az emelkedő megélhetési költségek és a technológiai kihívások kezelésére fókuszált. Az Európai Bizottság elnökét Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője követte felszólalásával.

Manfred Weber (b-2), az Európai Néppárt vezetője

Fotó: AFP

„Tisztelt bizottsági elnök asszony! – kezdte felszólalását Weber.

Nem volt könnyű nyár Európa számára, Alaszka és Gáza, valamint az amerikai kereskedelmi megállapodás megosztotta a kontinens politikai közösségét.

Weber kiemelte, hogy a bizottság és a tanács munkája fontos, és a bizalmat meg kell őrizni: „Én másképp járok el, csak akkor működik mindez, ha a bizalmat megőrizzük. Bukarestben szavaztunk, megnyertük a választásokat. A bizottság most teljesít: védelmi program, 18 szankciós csomag, tunéziai megállapodás.” A határok védelmét is szóba hozta:

Görögország, Lengyelország védi a határainkat, az illegális migrációt sikerült csökkenteni hat százalékkal. Nem tökéletes, de a munka beindult, és szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak a munkájáért.

Weber a politikai támadásokra is reflektált: „Támadás ér bennünket a baloldalról, a jobboldalról, a szélsőjobboldalról, hogy mi túl baloldaliak vagy túl jobboldaliak vagyunk, de továbbra is elszántan fogunk teljesíteni.”

A kereskedelem és a munkahelyek védelme szintén kulcskérdés: „A kereskedelmi megállapodást Amerikával támogatni fogjuk. Tehát nem örülök, nem szeretnék 50 százalékos vámtarifákat. Hogyha ezt nem fogadjuk el, akkor Kína karjaiba hajtjuk ezeket az államokat.”

Weber kitért a munkahelyek védelmére és a környezetvédelmi célokra is:

Tavaly körülbelül 19 ezer munkahelyet vesztettünk el az európai gépjárműgyártásban. Mi néppártként a szakszervezetekkel, a cégek igazgatóival beszélünk, és mindannyian azt mondják, hogy ambiciózus, de realista megközelítésre van szükség.

A belső piac és a digitális beruházások fontosságát is hangsúlyozta: „Erősebb belső piac, több befektetés, több digitális lépés. Mindannyian elfogadtuk a Draghi-jelentést, és Draghi most azt kérdezi, hogy mire várnak?”