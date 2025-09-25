Jogerőssé vált a rendőrgyilkos afgán büntetése

Jogerőssé vált a stuttgarti felsőbíróság ítélete Sulaiman Ataee ellen, aki 2024. május 31-én brutális merényletet követett el Mannheim főterén – számol be róla a Junge Freiheit német hetilap. Az afgán illegális migráns Rouven Laur rendőrt megölte, több embert pedig megsebesített.

A mannheimi rendőr kegyetlen gyilkosa élete végéig ülni fog (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A bíróság döntése értelmében Ataee a súlyosbító körülmények miatt 15 év után sem szabadulhat. Az eset részletei sokkolták a német közvéleményt: a támadó egy Michael Stürzenberger iszlámkritikus által szervezett demonstráció résztvevőit támadta meg késsel. A merénylet során Rouven Laur főtörzszászlóst nyakon szúrta, ami a rendőr halálához vezetett. További öt személy súlyos sérüléseket szenvedett.

A bíróság megállapítása szerint Ataee évek óta radikalizálódott, és az Iszlám Állam terrorszervezettel azonosult. Célja az volt, hogy minél több embert megöljön, magát Stürzenbergert is beleértve. Az afgán állampolgár 2013 márciusában, 14 évesen érkezett Németországba kísérő nélküli kiskorúként. Bár menedékkérelmét elutasították, fiatal kora miatt nem utasíthatták ki az országból.

A merénylet előtt Ataee évekig Lorsch kisvárosban élt, majd Heppenheimbe költözött. Ismerősei szerint udvarias, visszahúzódó és segítőkész volt, vallási buzgóságot nem mutatott. 2019-ben megnősült, két gyermeke született. Német állampolgárságú felesége révén tartózkodási engedélyt kaphatott. A támadás előtt állampolgári alapjövedelemből (Bürgergeld) élt.

Az eset országos felháborodást váltott ki. 2024 júniusában mintegy kétezer rendőr és civil vett részt a meggyilkolt rendőr emlékére tartott megemlékezésen Mannheimben. A főtéren emlékkövet helyeztek el Rouven Laur tiszteletére, a gyászszertartást óriáskivetítőn közvetítették.

A tragikus esemény után felmerült a fegyvertörvények szigorításának szükségessége. Tárgyalások kezdődtek a rugós kések betiltásáról, a pengehosszúságra vonatkozó szigorúbb előírásokról és a késtilalmi zónák kiterjesztéséről.

Németországban igen nehéz és veszélyes helyzetben vannak a rendőrök. A 2024-es statisztikák szerint naponta több mint háromszáz rendőr vált bűnözők célpontjává vagy áldozatává, vagyis átlag ötpercenként megtámadtak egy egyenruhást. A szakszervezeti vezetők szerint az aggasztó helyzetért a német kormány politikája felelős.