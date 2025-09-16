Hírlevél

Rendkívüli

Oroszország nem kegyelmez: kemény üzenetet küldött a lengyel dróntámadás kapcsán

Oroszország

Oroszország fenyeget, de komolyan kell venni?

Az európai országok fontolgatják az ukrán légtér biztosítását. Medvegyev háborút helyezett kilátásba, ha nyugati erők lelőnék az orosz rakétákat vagy drónokat Ukrajna fölött. Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese kijelentése propagandisztikus, nem kell szó szerint venni és azt is elárulta, miért.
OroszországUkrajnaMedvegyevNATOháború

Az európai országok közös terven dolgoznak az ukrán légtér biztosítása érdekében. Európa ezek alapján vadászgépeket és légvédelmi rendszereket is bevetne. Több szó esett arról is, hogy Ukrajna felett légtérzárat hozna létre a NATO. Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese pedig ennek kapcsán bejelentette, hogy háború lesz, ha a nyugati erők Ukrajna légterében lelövik az orosz rakétákat és drónokat. Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértőt kérdeztük a témában.

Fotó: DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK

Medvegyev, a megmondóember

A szakértő szerint Medvegyev „az úgynevezett megmondóember kategóriába tartozik”, ami azt jelenti, hogy nem kell szó szerint venni, amit ő mond. Ugyanakkor figyelmeztető jelzés lehet, de inkább propagandisztikus jellegű, mint amögött lenne bármilyen valós tartalom lenne. Majd kitért rá, hogy Ukrajna fölött létrehozni egy légtérzárat nem egyszerű feladat: meg kell egyezni annak mikéntjéről a NATO-n belül, majd Ukrajnának el kellene fogadnia azt.

Nem kétséges számomra, hogy ehhez Ukrajna természetesen hozzájárulna. Ha ilyen megtörténne, és ebben megegyeznének a NATO országok, az mindenképpen egy eszkalációs feszültséget jelentene.

Az eszkaláció kapcsán azonban kiemelte, hogy semmi esélye nincs a harmadik világháborúnak: se Oroszország, se Amerika, se Kína nem akar világháborút és ezzel riogatni felelőtlenség szerinte. A szakértő a NATO és Oroszország között konfliktus tekintetében kiemelte a közelmúltban, Lengyelországban történt esetet: szeptember 10-én éjjel orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Ezután kitért arra is, hogy

a NATO nem indít háborút Oroszország ellen, mert nem fér bele a stratégiájába. Oroszország pedig nem megy neki egy tőle sokkal erősebb, jobban felszerelt országcsoportnak. 

Az elemző szerint a Medvegyev-szintű politikusok mondhatnak ilyet, „de ezt nem kell komolyan venni”. Az orosz vezetéstől pedig ilyen nem hangzott el: Putyintól, az orosz külügyminisztertől, vagy a védelmi minisztertől, ilyet nem lehetett hallani – zárta az interjút Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő.

 

