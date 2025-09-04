„Miss Transz 2025” megsértődött, amiért „uramnak” szólították, most pereskedik

Egyre gyakoribbak a provokációk a vallási hátterű spanyol ünnepekkor. Az országban augusztusban több település védőszentjének ünnepe is van, amelyeket a városi rendezvényekkel szoktak megtartani. Polonia Castellanos, az Abogados Cristianos („keresztény ügyvédek”) nevű szervezet elnöke arról számolt be, hogy az ilyen alkalmakkor sokszor olyan provokációkkal szembesülnek, mint például a nemi ideológiát népszerűsítő, vagy a keresztény hagyományokat kigúnyoló rendezvények – amelyeket gyakran önkormányzati pénzből finanszíroznak. Úgy tűnik azonban, hogy a keresztényeknek nincs joga ezen megsértődni.
Az egyik legutóbbi eset Mallorca egyik városában, Calviában történt, ahol családok és gyermekek előtt egy queer show-t adtak elő, amelyben egy fehérneműbe öltözött személy, magát nőnek adva ki, mindenféle szexuális jellegű megjegyzést tett. A szervezet panaszt nyújtott be, mivel a megosztó és ellentmondásos műsort adófizetői pénzből sugározták – írja a The European Conservative hírportál.
Ahogy beszámolnak róla, a panasz feszült vitát váltott ki a Cuatro televíziós csatorna műsorában Polonia Castellanos és Daniela Vallejo, „Miss Trans 2025” között, aki védelmében vette az LMBTQ eseményt. A vita azonban akkor vált igazán hevessé, amikor a keresztény ügyvédek szervezetének elnöke „úriemberként” emlegette Vallejót, és „uramnak” szólította.
Ne szólítson Uramnak! Tiszteljen, mert én is tisztelem önt. Inkább „asszonyomnak” kellene szólítania”
– tiltakozott Daniela Vallejo, amire Polonia rámutatott, hogy ő inkább marad a biológiai nemnél.
Még ha politikailag inkorrekt is ezt mondani, ő egy férfi, ezért nem fogok másképp bánni vele”
– jegyezte meg Polonia, amikor erről a vitáról kérdezte a The European Conservative.
Ahogy várható volt,
„Miss Trans 2025” transzfób támadásnak nevezte, hogy „úriembernek” szólították, és gyűlölet-bűncselekmény miatt panaszt nyújtott be az Abogados Cristianos szervezet ellen az Egyenlőségi Minisztérium támogatásával.
Kijelentette, hogy „a biológia nem minden, nem 100 százalék”.
A keresztény ügyvédek szervezete közleményt tett közzé, amelyben úgy fogalmaztak:
„Mi, az Abogados Cristianos tagjai, valódi üldöztetést élünk át, mert egy transz aktivista feljelentett minket, amiért „uramnak” szólítottunk egy férfit. Bár a keresztény ügyvédek természetesen védik minden ember méltóságának tiszteletben tartását pusztán a születésük tényéért, és természetesen ellenezzük a sértéseket és az erőszakot, az amit nem tűrhetünk el, az, hogy ők [a transz aktivisták] megpróbálják ráerőltetni az ideológiájukat a meggyőződésünkre vagy az önképüket a hitünkre. Emiatt a keresztény ügyvédek továbbra is harcolni fognak a vallásszabadság alapvető jogának tiszteletben tartásáért, valamint gyermekeink tiszteletéért, akikre ezt az ideológiát akarják ráerőltetni, és a szabadságért. A [transzneműség] eszméjének megfélemlítéssel történő ráerőltetése nemcsak azért helytelen, mert ellentétes az emberek vallási meggyőződésével, hanem azért is, mert ellentmond a biológiának és az antropológiának.”