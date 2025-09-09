Innen érkezik a legtöbb migráns az EU-ba – mutatjuk!

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének (EUAA) féléves jelentése szerint 2025 első hat hónapjában mintegy 400 ezer menedékkérelmet adtak be az EU tagállamaiban, Norvégiában és Svájcban.
A legnagyobb változás a kérelmezők származási országát érinti: egy évtizeden át a szírek vezették a statisztikát, idén azonban a dél-amerikai Venezuelából érkezők kerültek az élre. Az ő kérelmeik száma 31 százalékkal, 49 ezerre nőtt, írja a Junge Freiheit.
Az EU-ban a legtöbb kérelmet most Franciaország regisztrálta, összesen 78 ezret. Szorosan mögötte Spanyolország áll 77 ezerrel, ahol a venezuelai kérelmek 93 százalékát dolgozzák fel. Ennek hátterében az áll, hogy a dél-amerikai országból érkezők vízum nélkül utazhatnak Spanyolországba és a schengeni térségbe.
Németország 70 ezer kérelmet kapott, míg Olaszországban 64 ezer, Görögországban pedig 27 ezer menedékkérelem érkezett.
Érdekesség, hogy miközben Franciaországban nagyjából stabil maradt a menedékkérelmek száma, Németországban 43 százalékkal, Olaszországban 25 százalékkal, Spanyolországban pedig 13 százalékkal esett vissza. Az EU egészében ugyanakkor továbbra is 900 ezer kérelmet várnak elbírálásra.
A szír menedékkérők száma a tavaly decemberi Aszad-rezsim bukása után kétharmaddal csökkent, jelenleg 25 ezer főt tesz ki az EU-ban. Ez magyarázza azt is, miért vette át Franciaország Németországtól az első helyet a befogadó országok rangsorában.
A venezuelaiak után a második legnagyobb csoportot az afgánok alkotják 42 ezer kérelemmel.
Más nemzetek esetében csökkenő tendencia figyelhető meg: a bangladesiek 17 ezer kérelme 26 százalékkal, a törökök ugyanennyi kérelme 41 százalékkal esett vissza.
A jelentés szerint az elfogadott menedékkérelmek aránya mindössze 25 százalék, ami az eddigi legalacsonyabb érték. Ennek oka, hogy a szíreknél – akiknél korábban magas volt a pozitív döntések aránya – az utóbbi hónapokban jelentősen visszaesett az elfogadás. Az EUAA szerint ennek főként eljárási okai vannak.