Innen érkezik a legtöbb migráns az EU-ba – mutatjuk!

Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének (EUAA) féléves jelentése szerint 2025 első hat hónapjában mintegy 400 ezer menedékkérelmet adtak be az EU tagállamaiban, Norvégiában és Svájcban.

Egy 130 migránst, köztük 18 nőt és 6 lányt szállító hajó Egyiptomból, Eritreából és Szudánból indult Líbiából (Fotó: Anadolu/AFP/Joan Galvez)

A legnagyobb változás a kérelmezők származási országát érinti: egy évtizeden át a szírek vezették a statisztikát, idén azonban a dél-amerikai Venezuelából érkezők kerültek az élre. Az ő kérelmeik száma 31 százalékkal, 49 ezerre nőtt, írja a Junge Freiheit.

Franciaország az új éllovas befogadóország

Az EU-ban a legtöbb kérelmet most Franciaország regisztrálta, összesen 78 ezret. Szorosan mögötte Spanyolország áll 77 ezerrel, ahol a venezuelai kérelmek 93 százalékát dolgozzák fel. Ennek hátterében az áll, hogy a dél-amerikai országból érkezők vízum nélkül utazhatnak Spanyolországba és a schengeni térségbe.

Németország 70 ezer kérelmet kapott, míg Olaszországban 64 ezer, Görögországban pedig 27 ezer menedékkérelem érkezett.

Érdekesség, hogy miközben Franciaországban nagyjából stabil maradt a menedékkérelmek száma, Németországban 43 százalékkal, Olaszországban 25 százalékkal, Spanyolországban pedig 13 százalékkal esett vissza. Az EU egészében ugyanakkor továbbra is 900 ezer kérelmet várnak elbírálásra.

Menedékkérők: visszaesett a szírek száma

A szír menedékkérők száma a tavaly decemberi Aszad-rezsim bukása után kétharmaddal csökkent, jelenleg 25 ezer főt tesz ki az EU-ban. Ez magyarázza azt is, miért vette át Franciaország Németországtól az első helyet a befogadó országok rangsorában.

A venezuelaiak után a második legnagyobb csoportot az afgánok alkotják 42 ezer kérelemmel.

Más nemzetek esetében csökkenő tendencia figyelhető meg: a bangladesiek 17 ezer kérelme 26 százalékkal, a törökök ugyanennyi kérelme 41 százalékkal esett vissza.

Rekordalacsony elismerési arány

A jelentés szerint az elfogadott menedékkérelmek aránya mindössze 25 százalék, ami az eddigi legalacsonyabb érték. Ennek oka, hogy a szíreknél – akiknél korábban magas volt a pozitív döntések aránya – az utóbbi hónapokban jelentősen visszaesett az elfogadás. Az EUAA szerint ennek főként eljárási okai vannak.

