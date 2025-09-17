Az időskori betegségek korai felismerésével spórol milliókat a a brit kormány

Egy alkalmazás, amely felismeri az időseknél jelentkező betegségeket, a felére csökkentette a kórházi felvételek, a beutalások és a mentőhívások számát is. Az brit NHS naponta több mint 1,5 millió fontot (675 millió forint) takarít meg ennek a mesterséges intelligenciát használó alkalmazásnak köszönhetően – derül ki egy új jelentésből. Az appot a Cera fejlesztette ki, amelyet jelenleg 10 ezer ápoló és gondozó használ. A látogatások során rögzítik a páciensek adatait, például a vérnyomást és a pulzust, az alkalmazás pedig felismeri a időskori betegségek korai jeleit – számolt be róla az Independent.

A mesterséges intelligencia forradalmasítja az egészségügyet

Fotó: ZHANG LIFENG / XINHUA

A mesterséges intelligencia segít látni a jövőt

A betegek a felmérés után – amennyiben szükséges – megelőző kezelésben részesülhetnek, például háziorvosi konzultációban, vagy gyógyszerfelülvizsgálatban. A jelentés szerint az új megközelítéssel sikerült csökkenti a kórházi kezelések, a kórházi beutalások és a mentőhívások számát is és az NHS több mint 1 milliárd fontot spórolt meg az alkalmazás 2023-as bevezetése óta.

Dr. Ben Maruthappu, a Cera alapítója és vezérigazgatója elmondta:

Ezek a számok megmutatják, hogy a szociális ellátás milyen lehetőséget kínálhat arra, hogy a 65 év feletti, magas kockázatú betegek számára a megelőzés frontvonalaként szolgáljon – csökkentve az NHS-re nehezedő nyomást.

Korábban írtunk arról is, hogy az NHS a pénzügyi összeomlás szélére került. A költségvetési hiány, a növekvő kiadások és a strukturális problémák arra kényszerítik az NHS vezetőit, hogy nehéz döntéseket hozzanak, amelyek befolyásolják az egészségügyi szolgáltatások minőségét és azok elérhetőségét. Ennek fényében még nagyobb figyelmet kap a megelőzés szerepe és így a mesterséges intelligencia használatának kiaknázása is.