Hatalmas brit bukta: már első nap nem sikerült visszaküldeniük a migránsokat

Újabb megaláztatással kell szembenéznie a Munkáspártnak: a migráció megfékezésére kötött francia–brit egyezség eddig semmilyen kézzelfogható eredményt nem hozott. Hat hét telt el a megállapodás aláírása óta, de egyetlen illegális bevándorlót sem sikerült visszatoloncolni Franciaországba, miközben több mint hatezren keltek át kis csónakokkal a La Manche csatornán, fogalmaz a The Telegraph szerzője.

Hiába a francia–brit megállapodás, a migráció továbbra is súlyos gondot okoz, a közvélemény pedig a Munkáspárt felelősségét hangsúlyozza.

Fotó: AFP

A helyzet különösen kínos Keir Starmer miniszterelnök számára, aki a múlt hónapban Macron francia elnökkel közösen hirdette meg az „egy be, egy ki” elven alapuló rendszert.

A terv értelmében Nagy-Britannia hetente ötven illegális migránst küldene vissza Franciaországba, cserébe ugyanennyi, Nagy-Britanniához családi kötelékekkel kapcsolódó menedékkérőt fogadna be.

Az Origo korábban megírta: a kormány a rendszer bevezetését fordulópontként mutatta be, amely megtöri az embercsempészek üzleti modelljét, és visszaállítja a rendet a menekültügyben.

A migráció kezelésének kudarcai

A valóság azonban rácáfolt az ígéretekre. Robert Bates, a Centre for Migration Control kutatási igazgatója szerint a franciaországi megállapodás hetek óta nem tud elindulni, és semmit sem tesz a kis csónakos válság megállításáért. Hozzátette:

Ez a megállapodás semmit sem tesz azért, hogy megszüntesse azokat a vonzó tényezőket, amelyek a tömeges bevándorlást okozzák.

A kormány adatai is megerősítik a kudarcot: miközben az év első felében több mint húszezer migráns kelt át a csatornán, a visszatoloncolások száma továbbra is elenyésző. Charlie Downes, a Restore Britain kampányigazgatója rámutatott:

2018 óta a hivatalos adatok szerint több mint 182 ezer illegális migráns kelt át a csatornán. Kevesebb mint 4 százalékukat toloncolták vissza, és tízezrek élnek továbbra is az adófizetők pénzén luxushotelekben.

Francia ellenállás a közös fellépéssel szemben

A megállapodás végrehajtását a francia rendőrszakszervezetek ellenállása is hátráltatja. A UN1TE szakszervezet vezetői kijelentették, hogy nem hajlandók életüket kockáztatni a vízi beavatkozások során, és nem fogják végrehajtani a migránsokat szállító csónakok feltartóztatására vonatkozó parancsokat.

A döntést azzal indokolták, hogy sem a kiképzés, sem a felszerelés nem megfelelő, ráadásul balesetek esetén a rendőröket terhelné a felelősség.

Ez komoly csapást jelent a Munkáspárt által beharangozott „fordulatra”. A francia belügyminisztérium ugyan bejelentette a tengerjog módosítását, amely lehetővé tenné a beavatkozásokat a parti vizeken, de a gyakorlatban ez egyelőre nem valósult meg.

Mindeközben a britek körében egyre nő az elégedetlenség.

A legutóbbi felmérések szerint a lakosság közel fele támogatná a tömeges deportálásokat. A társadalmi feszültséget fokozza, hogy a migránsok elhelyezésére egyre több hotelt vesznek igénybe, sőt a kormány már diákszállások felhasználását is fontolgatja. Ez országszerte tiltakozásokat vált ki. A közvélemény-kutatások is egyértelmű üzenetet hordoznak:

Ha a kormány nem szünteti meg az illegális munkavállalás lehetőségeit, nem helyezi kevésbé vonzó környezetbe a menedékkérőket, és nem növeli a kitoloncolások számát, akkor a migráció továbbra is súlyos problémát jelent majd. A választók pedig nem bocsátják meg a tétlenséget.

A Munkáspárt tehát fordulóponthoz érkezett. Shabana Mahmood új belügyminiszter előtt az a kérdés áll, hogy hajlandó lesz-e valódi lépéseket tenni a bevándorlást ösztönző tényezők megszüntetésére, vagy elődeihez hasonlóan halogatni fogja a döntéseket. A közvélemény ítélete azonban egyre közeledik – és nem sok ideje maradt, mielőtt a migráció kérdése végleg aláásná a Munkáspárt támogatottságát.