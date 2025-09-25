Hírlevél

Rendkívüli

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

Franciaország

Nő a migráció és a bűnözés Franciaország déli határán – több száz rendőrt vezényeltek ki

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ismét nő a nyomás a francia hatóságokon miután az elmúlt időszakban egyre több bevándorló érkezik Olaszország irányából. A migráció növekedése pedig a bűnözés növekedését is magával hozza.
Franciaországmigrációsbűnözés

Az elmúlt hetekben újra nőtt a migráció és a bűnözés is francia–olasz határnál, Menton térségében – írja a Le Figaro.

A migráció folyamatosan nő és vele a bűnözés is
 Fotó: JEROME GILLES / NurPhoto

Az olaszországi határvonal Mentonnál továbbra is az illegális bevándorlás elsődleges belépési pontja Franciaországba, a hatóságok pedig az elmúlt időben növekvő számú illegális határátlépési kísérletet regisztráltak. A Vintimille felől érkeznek, általában vonattal, de a veszélyes hegyi ösvények is „népszerűek” az illegális bevándorlók körében. 

Az év végére kb. 15 000 elfogás várható. 

A hatóságok megerősítették a határvédelmet: több száz rendőrt, határőrt és csendőrt vezényeltek a helyszínre. A hírek szerint 434 embert már kiutasítottak, köztük bűnözőket, korábbi elítélteket és 12 radikalizálódott személyt is.

Tagadhatatlanul vannak migrációs áramlatok, amelyek táplálják a bűnözést a megyében és a régióban, különösen bizonyos kábítószer-kereskedelmi területeken

– magyarázta a tavaly május óta hivatalban lévő prefektus, Laurent Hottiaux., aki kiemelte a a nizzai Moulins kiemelt kerületet , amely bővelkedik a kábítószer-kereskedelemben. Itt a bűncselekmények mintegy 50%-át illegális bevándorlók követik el, akik bármit megtennének, hogy pénzt keressenek, azért, hogy folytathassák migrációs útjukat, vagy illegális bevándorlóként az adott országban maradhassanak.

 

 

