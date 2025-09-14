Százezrek az utcán: Elon Musk is felszólalt a hatalmas londoni tüntetésen

Tömegek lepték el London központját a hétvégén, ahol a „Unite the Kingdom” névre keresztelt tüntetést tartották. A hatalmas demonstráció résztvevői az angol és brit zászlókat lengetve vonultak végig Whitehallon, miközben transzparenseiken a migráció és a kormány politikájának megváltoztatását követelték. A rendezvényen felszólalt Tommy Robinson, valamint Elon Musk is, aki videókapcsolaton keresztül üzent a brit kormánynak.

A migráció miatt szervezett londoni tüntetésen több mint százezer ember vett részt, a rendőrség szerint súlyos erőszakos incidensek történtek.

Fotó: AFP

A Metropolitan Police közlése szerint a felvonuláson legalább 110 ezer ember vett részt, de a becslések szerint a szám elérhette a 150 ezret is. A rendőrség előzetesen több mint ezer rendőrt vezényelt ki, amelyet más megyékből érkező erősítésekkel bővítettek. A feladatuk az volt, hogy a tüntetőket elkülönítsék az ellentüntetőktől, és fenntartsák a közrendet. A nap végére azonban több helyen súlyos összecsapások alakultak ki.

A migráció állt a középpontban

A demonstráció központi témája a migráció volt, amely az elmúlt hónapokban az Egyesült Királyság legnagyobb politikai vitájává vált. Az országba érkező bevándorlók száma folyamatosan növekszik, ami sokak szerint egyre nagyobb terhet ró a közösségekre.

A tüntetők közül többen azt hangsúlyozták, hogy a kormány nem képes megállítani az illegális bevándorlást.

Tommy Robinson beszédében úgy fogalmazott:

„Ma megmutattuk, hogy a hazafiság ereje hatalmas. Ez egy kulturális forradalom kezdete Nagy-Britanniában.

A résztvevők zászlókkal és jelszavakkal tiltakoztak, sokan Donald Trump kampányának jelképeit viselték, és a „küldjétek őket haza” feliratot emelték magasba. Egy nő a Reutersnek úgy nyilatkozott:

Meg kell állítani az illegális migrációt ebben az országban. Vissza akarjuk kapni a hazánkat, vissza akarjuk kapni a szólásszabadságot.

A rendőrség közlése szerint a nap első fele viszonylag békésen zajlott, de délutánra megváltozott a hangulat. A Whitehall környékén több helyen próbálták áttörni a rendőrkordont, és megpróbáltak eljutni az ellentüntetők felé. A Metropolitan Police közleményében úgy fogalmazott:

Elfogadhatatlan erőszakkal szembesültek a rendőrök. Rúgásokkal és ütéssel támadták őket. Üvegeket, fáklyákat és más tárgyakat dobáltak feléjük.

Összesen 26 rendőr sérült meg, közülük négyen súlyosan. A hatóság eddig 25 embert tartóztatott le, de további gyanúsítottak azonosítása is folyamatban van. A Trafalgar Square környékén még lovas rendőröket is be kellett vetni, hogy megfékezzék a feldühödött tömeget.