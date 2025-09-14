Százezrek az utcán: Elon Musk is felszólalt a hatalmas londoni tüntetésen

Tömegek lepték el London központját a hétvégén, ahol a „Unite the Kingdom” névre keresztelt tüntetést tartották. A hatalmas demonstráció résztvevői az angol és brit zászlókat lengetve vonultak végig Whitehallon, miközben transzparenseiken a migráció és a kormány politikájának megváltoztatását követelték. A rendezvényen felszólalt Tommy Robinson, valamint Elon Musk is, aki videókapcsolaton keresztül üzent a brit kormánynak.
A Metropolitan Police közlése szerint a felvonuláson legalább 110 ezer ember vett részt, de a becslések szerint a szám elérhette a 150 ezret is. A rendőrség előzetesen több mint ezer rendőrt vezényelt ki, amelyet más megyékből érkező erősítésekkel bővítettek. A feladatuk az volt, hogy a tüntetőket elkülönítsék az ellentüntetőktől, és fenntartsák a közrendet. A nap végére azonban több helyen súlyos összecsapások alakultak ki.
A demonstráció központi témája a migráció volt, amely az elmúlt hónapokban az Egyesült Királyság legnagyobb politikai vitájává vált. Az országba érkező bevándorlók száma folyamatosan növekszik, ami sokak szerint egyre nagyobb terhet ró a közösségekre.
A tüntetők közül többen azt hangsúlyozták, hogy a kormány nem képes megállítani az illegális bevándorlást.
Tommy Robinson beszédében úgy fogalmazott:
„Ma megmutattuk, hogy a hazafiság ereje hatalmas. Ez egy kulturális forradalom kezdete Nagy-Britanniában.
A résztvevők zászlókkal és jelszavakkal tiltakoztak, sokan Donald Trump kampányának jelképeit viselték, és a „küldjétek őket haza” feliratot emelték magasba. Egy nő a Reutersnek úgy nyilatkozott:
Meg kell állítani az illegális migrációt ebben az országban. Vissza akarjuk kapni a hazánkat, vissza akarjuk kapni a szólásszabadságot.
A rendőrség közlése szerint a nap első fele viszonylag békésen zajlott, de délutánra megváltozott a hangulat. A Whitehall környékén több helyen próbálták áttörni a rendőrkordont, és megpróbáltak eljutni az ellentüntetők felé. A Metropolitan Police közleményében úgy fogalmazott:
Elfogadhatatlan erőszakkal szembesültek a rendőrök. Rúgásokkal és ütéssel támadták őket. Üvegeket, fáklyákat és más tárgyakat dobáltak feléjük.
Összesen 26 rendőr sérült meg, közülük négyen súlyosan. A hatóság eddig 25 embert tartóztatott le, de további gyanúsítottak azonosítása is folyamatban van. A Trafalgar Square környékén még lovas rendőröket is be kellett vetni, hogy megfékezzék a feldühödött tömeget.
A demonstrációra reagálva Keir Starmer miniszterelnök elítélte az erőszakot.
Az embereknek joguk van a békés tiltakozáshoz. Ez országunk alapértékei közé tartozik. De nem tűrjük meg, hogy rendőröket támadjanak, vagy hogy bárki megfélemlítve érezze magát az utcáinkon
– jelentette ki. Peter Kyle államtitkár a BBC-nek azt mondta: a tüntetés nagysága figyelmeztető jelzés a kormány számára, hogy még határozottabban kell foglalkozni az emberek legnagyobb problémáival.
Ez egy jelzés számunkra, hogy meg kell hallanunk az emberek hangját, és a migráció hatalmas aggodalom
– fogalmazott. A rendezvény egyik legnagyobb meglepetése Elon Musk videóüzenete volt, amelyben nyíltan kormányváltást sürgetett.
Nem lehet – nincs még négy évünk vagy akármeddig is van a következő választásig, az túl hosszú. Valamit tenni kell. Fel kell oszlatni a parlamentet, és új választást kell tartani
– mondta a milliárdos. Kijelentései hatalmas visszhangot váltottak ki. Több politikus „veszélyesnek és felelőtlennek” nevezte a beszédet, és arra figyelmeztettek, hogy az ilyen felhívások erőszakhoz vezethetnek. A brit belügyminiszter, Shabana Mahmood szintén elítélte azokat, akik a tüntetés során rendőröket támadtak.
Bárki, aki bűncselekményt követ el, a törvény teljes szigorával fog szembesülni
– hangsúlyozta. A hétvégi események azt mutatják, hogy a migráció kérdése körüli feszültség egyre erősebb Nagy-Britanniában. Az emberek egyre nagyobb számban vonulnak utcára, hogy kifejezzék elégedetlenségüket, és úgy érzik, a jelenlegi kormány nem kínál megoldást. Bár a tüntetésen sokan békésen fejezték ki véleményüket, az erőszakos jelenetek is rávilágítottak arra, hogy a probléma egyre inkább szétfeszíti a brit társadalmat.