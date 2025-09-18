Óriási a baj – megbukott London: migránsoktól fuldoklik a brit sziget

A 25 éves eritreai férfi, aki augusztus 12-én érkezett Nagy-Britanniába, ideiglenes végzést nyert, amely megakadályozta, hogy szerdán reggel Franciaországba szállítsák egy repülőgéppel. Ez a visszaszállítás a Nagy-Britannia és Franciaország által júliusban bejelentett „egy be, egy ki" kísérleti program keretében történt volna. A migráns tehát maradhatott a szigetországban.

Nigel Farage komoly figyelmeztetést küldött a migránsok miatt (Fotó: AFP)

Clive Sheldon bíró kijelentette:

Komoly kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy a férfi emberkereskedelem áldozatára vonatkozó állítása megakadályozza-e a Franciaországba való visszaküldését.

A döntés súlyos csapást jelent Keir Starmer brit miniszterelnökre, aki egyre nagyobb nyomás alatt áll ara vonatkozóan, hogy állítsa meg a Franciaországból a La Manche-csatornán át kis hajókkal érkező menedékkérőket.

Ezen az útvonalon 2025-ben eddig több mint 30 000 ember érkezett az országba.

Migránsok miatt hatalmas a felháborodás

A bevándorlás Nagy-Britanniában kulcsfontosságú politikai kérdéssé vált, háttérbe szorítva a gazdasági problémákat, miközben az ország rekordszámú menedékkérelemmel szembesül. Az embereknek pedig elegük van, egyre több a tüntetés a migráció miatt.

Az egyezmény értelmében Franciaország beleegyezett abba, hogy befogadja a Nagy-Britanniába kis hajókon érkező dokumentumok nélküli személyeket, cserébe Nagy-Britannia ugyanannyi törvényes menedékkérőt fogad be, akiknek brit családi kapcsolataik vannak.

Sonali Naik, a menedékkérőt képviselő ügyvéd elmondta a bíróságon:

Ügyfelem azt állítja, hogy emberkereskedelem áldozata, és kérelmét el kell bírálni a tervezett visszaküldés előtt.

A brit belügyminisztériumot képviselő ügyvédek azonban hangsúlyozták a brit-francia megállapodás fontos céljait. A bírósági beadványokban azzal érveltek, hogy a program „az illegális és veszélyes átkelések visszaszorítására és a legális migrációs útvonalak előnyben részesítésére törekszik".

Kate Grange, a Belügyminisztérium egyik jogi képviselője azt is megjegyezte, hogy „az ebben az ügyben történő késlekedés arra ösztönözhet másokat, akik visszaküldés előtt állnak Franciaországba, hogy hasonló kifogásokat emeljenek."

Sheldon bíró azonban úgy döntött, hogy a menedékkérőnek 14 napot kell biztosítani arra, hogy további információkat szolgáltasson az emberkereskedelem áldozatára vonatkozó állításáról, mielőtt további jogi érveket hallgatnának meg.