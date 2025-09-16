Késelések, gázolások, erőszak: egyre több a támadás Nyugat-Európában – videó

Nyugat-Európában és főként Németországban 2015 óta folyamatosan emelkedik a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma. Lopás, rablás, antiszemita támadás, nemi erőszak és gyilkosság is szerepel a migránsok palettáján.
Az utóbbi hetek, hónapok, de leginkább évek tragédiáinak fényében egyre nehezebb elvitatni azt a tényt, hogy mára maga az európai életmód került a támadások kereszttüzébe. Németországban és Ausztriában hetente történnek olyan terrorcselekmények, amelyeket bevándorlók követnek el, míg Belgiumban, Franciaországban és Svédországban a migráns hátterű, egymással rivalizáló bűnbandák háborújában az utcai lövöldözések válnak mindennapos esetté. Az emberek türelme azonban egyre fogy, ami sorra mutatkozik meg választások során Európa-szerte.
Tavaly a németországi Solingen városában egy késes támadó a város megalapításának 650. évfordulóját ünneplő emberekre támadt rá az utcán, sokakat megsebesített, többen meghaltak. A város főterén tartott fesztiválon éppen egy koncert zajlott, amikor a támadás történt.
Idén augusztusban néhány nap alatt kétszer történt késes támadás Drezdában. Először egy 21 éves amerikai állampolgárt késeltek meg egy villamoson Drezdában, miután közbelépett, hogy megvédjen két nőt, akiket több férfi zaklatott. Ezt követően pedig egy szíriai és egy tunéziai férfi késsel estek egymásnak. A város lakóit különösen nyugtalanítja, hogy rövid időn belül két késelés is volt Drezdában.
2024. december 20-án este egy 50 éves Szaúd-Arábiából származó férfi terrortámadást hajtott végre a magdeburgi karácsonyi vásáron. Öt ember meghalt, egyikük egy kisgyerek. Mintegy 205-en megsérültek, a sebesültek közül 86 embert szállítottak kórházba. Az eset után egy nappal mintegy 2100 ember gyűlt össze a magdeburgi Hasselbachplatzon. A tüntetésen erőszakos összetűzésekre is sor került.
Más, spontán szerveződött demonstrációkon is a migránsok hazatoloncolását követelték.
Tavaly, karácsony előtt borzalmas tragédia rázta meg Németországot, amikor egy autó a kelet-németországi Magdeburg karácsonyi vásáránál a tömegbe hajtott és több száz méteren keresztül sodorba magával az embereket. 2025. február 13-án egy 24 éves afgán migráns okozott hatalmas pánikot és félelmet Münchenben, miután autójával belehajtott egy szakszervezet tüntetésébe.
A támadásban egy fiatal nő és egy kétéves gyerek halt meg. A férfit korábban nem lehetett kitoloncolni. Ugyan a menedékkérelmét elutasították, de tartózkodási engedélye volt. Fiatalon, kísérő nélkül érkezett Németországba, és azt állította, hogy apja meggyilkolása miatt menekült el, ám a hatóságok ezt kétségbe vonták. Ennek ellenére továbbra is az országban maradhatott.
A gyanúsítottat korábban kábítószerrel és lopással összefüggő bűncselekmények miatt már ismerte a rendőrség.
Március elején egy autós Mannheimben a gyalogosok közé hajtott. Az autó majdnem egy kilométeren keresztül gázolt el embereket, válogatás nélkül. Szemtanúk elmondása szerint több ember a földre esett, miközben a mentők nagy erőkkel vonultak a helyszínre. Két ember életét vesztette és összesen 25-en sérültek meg.
Nőket molesztáltak a migránsok Milánóban szilveszterkor. Az olasz városban szilveszterező belga fiatalok csoportja négy 20-21 éves lányból és két fiúból állt.
Barátaimmal együtt átéltük az elképzelhetetlent: fizikai és szexuális erőszak, több ezer ember jelenlétében. Csapdába estünk, tehetetlenek voltunk az ilyen mértékű erőszakkal szemben. Egy rémálom volt. (…) Az emberek sikoltoztak, kiabáltak és verekedtek
– mesélte az egyik áldozat. Arról is beszámolt, hogy a nagy tömegben mozdulni sem tudtak, és közben hol a kezüket fogdosták idegen férfiak, hol a ruhájuk alá nyúltak. Laura Barbier beszámolója szerint egy olasz férfinak köszönheti a megmenekülését, aki a feleségét is igyekezett kimenteni az erőszakoskodó tömegből.
Márciusban az afgán Mohammad S. több nő sérelmére elkövetett nemi erőszak, kiskorú elleni erőszak és fegyveres fenyegetés vádjával került az erfurti bíróság elé. A férfi 2016-ban Dánián keresztül érkezett Németországba. Menedékjogi kérelmet nem nyújtott be, elmondása szerint azért, mert „nem ismerte az ottani törvényeket”. A német kormány havi 575 eurót (kb. 230 ezer forint) fizetett neki segélyként, plusz lakást bérelt számára.
Kilenc migráns erőszakolt meg egy 15 éves lányt egy hamburgi parkban: 2020 szeptemberében egy fiatal férfiakból álló banda csoportosan támadott meg egy részeg, akkor 15 éves lányt a hamburgi városi parkban, és megerőszakolták a teljesen védtelen áldozatot. A vádlottak egyike sem tanúsított megbánást a tárgyaláson, nemhogy beismerő vallomást tettek volna. Az összes védőügyvéd a vádlottak felmentést kérvényezték. Azzal érveltek, hogy a férfiak nem ismerték fel, hogy a részeg lány nem akart szexelni.
A bizonyítékként bemutatott felvétel szerint a sértett nem járult hozzá a szexuális aktushoz. Ennek nyilvánvalónak kellett lennie, de nekik ez mindegy volt, csak kihasználták a lehetőséget
– hangzott el a tárgyaláson.
Tavaly augusztusban egy hét emberből álló csoport megerőszakolt egy 18 éves fiatalt Herfordban. A bandában volt négy német, két iraki, egy szír férfi is. A fiatal nőt egy autóban erőszakolták meg a GoParc diszkó melletti Subway parkolójában.
Tavaly egy németországi fürdőben erőszakoltak meg egy 15 éves kislányt. A bűncselekmény elkövetésével egy szíriai állampolgárságú tinédzser mellett egy másik kiskorút is gyanúsítanak. Az állítólagos nemi erőszakra egy öltözőben kerülhetett sor. A fürdő egyik alkalmazottja riasztotta a rendőrséget, miután a lány segítséget kért tőle. A rendőrök szemtanúktól kaptak információt a vádlottról, akit még a helyszínen le is tartóztattak.
2025. szeptemberében két magyar turista szeptember elején Szicíliában nyaralt, amikor egy furgon megközelítette őket Catania közelében. A barátságosnak tűnő fiatal férfiak fuvart ajánlottak, de a szállás helyett egy félreeső helyre vitték őket. Ott egy harmadik férfi is csatlakozott hozzájuk és elkezdődött a fiatal lányok legborzasztóbb rémálma, a csoportos erőszak. A marokkói férfiak nemcsak megerőszakolták a magyar lányokat,
hanem kokain fogyasztására is kényszerítették őket.
Az egyik lánynak volt annyi lélekjelenléte, hogy üzenetet küldjön a testvérének, akinek sikerült elmondania a bűnöző migránsok kocsijának rendszámát és a tartózkodásuk helyét.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán írt róla, hogy Brüsszel 10 éve tart nyomás alatt minket:
Azt akarják, hogy fogadjuk be Magyarországra az illegális migránsokat. Tíz éve ellenállunk. A magyar családok biztonsága nem lehet alku tárgya!
A magyar kormány közösségi oldalán megosztott videóhoz azt írták, hogy 10 éve ostromolták a magyar határt Röszkénél az illegális migránsok.
De időben léptünk: kerítést építettünk, és szigorítottuk a jogszabályokat is. Ennek köszönhetően Magyarországon zéró a migránsok száma, miközben a nyugat-európai országok bevándorlóországok lettek.