Késelések, gázolások, erőszak: egyre több a támadás Nyugat-Európában – videó

Nyugat-Európában és főként Németországban 2015 óta folyamatosan emelkedik a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma. Lopás, rablás, antiszemita támadás, nemi erőszak és gyilkosság is szerepel a migránsok palettáján.

Nyugat-Európában egyre súlyosabb erőszakos bűncselekményeket követnek el a migránsok

Fotó: MTI/Sóki Tamás / MTI/Sóki Tamás

Fokozódó erőszakhullám Nyugat-Európában

Az utóbbi hetek, hónapok, de leginkább évek tragédiáinak fényében egyre nehezebb elvitatni azt a tényt, hogy mára maga az európai életmód került a támadások kereszttüzébe. Németországban és Ausztriában hetente történnek olyan terrorcselekmények, amelyeket bevándorlók követnek el, míg Belgiumban, Franciaországban és Svédországban a migráns hátterű, egymással rivalizáló bűnbandák háborújában az utcai lövöldözések válnak mindennapos esetté. Az emberek türelme azonban egyre fogy, ami sorra mutatkozik meg választások során Európa-szerte.

Késsel felfegyverkezve járnak a migránsok az utcákon

Tavaly a németországi Solingen városában egy késes támadó a város megalapításának 650. évfordulóját ünneplő emberekre támadt rá az utcán, sokakat megsebesített, többen meghaltak. A város főterén tartott fesztiválon éppen egy koncert zajlott, amikor a támadás történt.

Idén augusztusban néhány nap alatt kétszer történt késes támadás Drezdában. Először egy 21 éves amerikai állampolgárt késeltek meg egy villamoson Drezdában, miután közbelépett, hogy megvédjen két nőt, akiket több férfi zaklatott. Ezt követően pedig egy szíriai és egy tunéziai férfi késsel estek egymásnak. A város lakóit különösen nyugtalanítja, hogy rövid időn belül két késelés is volt Drezdában.

Célponttá váltak a vásárok

2024. december 20-án este egy 50 éves Szaúd-Arábiából származó férfi terrortámadást hajtott végre a magdeburgi karácsonyi vásáron. Öt ember meghalt, egyikük egy kisgyerek. Mintegy 205-en megsérültek, a sebesültek közül 86 embert szállítottak kórházba. Az eset után egy nappal mintegy 2100 ember gyűlt össze a magdeburgi Hasselbachplatzon. A tüntetésen erőszakos összetűzésekre is sor került.

Más, spontán szerveződött demonstrációkon is a migránsok hazatoloncolását követelték.