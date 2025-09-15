Migráns gyerekek lepték el az osztrák iskolákat - súlyos következményekkel néznek szembe

Ausztriában mind több iskolás válik túlkorossá, vagyis legalább két évvel idősebb lesz a többieknél a saját osztályában. Az OECD legfrissebb „Oktatási pillanatkép” című tanulmánya szerint az általános iskolákban 2015-ben még 4,1 százalékot tett ki ez az arány, 2023-ban viszont már 5,8 százalékot. A középiskolák alsó tagozatában és az AHS-ekben a mutató 6,5 százalékról 9,1 százalékra ugrott. A helyzetet súlyosbítja, hogy a túlkorosok között sok a migráns háttérrel rendelkező diák, miközben az átlag a 32 vizsgált OECD-országban csupán 2–3,8 százalék.

Fotó: AFP

Migráns diákok és a nyelvi akadályok

A jelenség hátterében elsősorban a bukás és a német nyelv hiányos ismerete áll. A Kurier beszámolója szerint az általános iskolákban a túlkorosok körülbelül fele, a középiskolák alsó tagozatában pedig harmaduk bukott tanuló.

A többiek között megtalálhatók azok, akik plusz egy évet töltenek az iskolakezdés előtt, valamint a migráns hátterű tanulók, akik a német nyelv nehézségei miatt maradnak le.

A külön német nyelvi osztályokat 2018-ban vezették be. Azóta az iskolákban egyre több „különleges jogállású” tanulót találni: számuk legutóbb mintegy 49 ezret tett ki az 1,2 millió diákból. A nyelvtudás ma már a tanulásra való alkalmasság feltétele is, ami miatt sok migráns diák az előkészítő osztályokban ragad.

Az OECD szakértői szerint kétséges, hogy a nyelvi elkülönítés valóban hatékony.

Andreas Schleicher oktatási igazgató úgy fogalmazott:

Azt az elképzelést, hogy külön kell tanítani a nyelvet, nem támasztja alá túl sok bizonyíték.

Példaként Kanadát említette, ahol a diákok két év alatt elérik a megfelelő szintet anélkül, hogy kiszakítanák őket a közösségből. A politika is reagál a problémára: a kormánykoalíció a középiskolákban több szintű osztályokat tervez bevezetni, hogy rugalmasabb legyen a tanítás.

Súlyos következmények

Az OECD arra figyelmeztet, hogy a bukás és az iskolai ismétlés hosszú távon komoly károkat okoz.

Az ilyen tanulóknak „negatívabb a viszonyuk az iskolához, gyengébb a teljesítményük, gyakrabban hagyják el idő előtt az oktatást, és ritkábban szereznek érettségit vagy diplomát”.

A tanárok számára pedig komoly kihívást jelent, ha egy osztályban nagy az életkori szórás.