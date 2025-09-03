Hírlevél

migráns

Megtámadta egy üzlet eladóit és a vásárlókat is egy kameruni migráns

Egy kameruni férfi térkővel támadt egy fürstenwaldei üzlet alkalmazottaira és vásárlóira. Nem ez volt a menedékkérő első erőszakos cselekedete, ennek ellenére szabadlábon maradt.
Egy kameruni migráns három embert sebesített meg egy térkővel Fürstenwaldéban, Brandenburgban. 

Migráns
Illusztráció egy német mobiltelefon üzlet (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Julian Stratenschulte)

A 27 éves férfi hétfő este lépett be egy mobiltelefon-üzletbe, és megtámadta az alkalmazottakat és a vásárlókat. A férfit körülbelül két héttel korábban kitiltották az üzletből, valószínűleg bosszúból cselekedett, írja a Junge Freiheit.

A rendőrség szerint az elkövető egy 30 éves alkalmazottat arcon ütött a kővel, és két másik férfit is megsebesített, akik a segítségére siettek. Egy 32 éves alkalmazott karsérülést szenvedett, egy 22 éves vásárló pedig szintén megsérült. A személyzetnek sikerült végül letepernie a támadót, és visszatartani a rendőrség kiérkezéséig.

A bűncselekmény helyszíne, az egykori bevásárlóutca az elmúlt években drasztikus változásokon ment keresztül. Fiatal migránsok uralják a helyszínt. Sok korábbi üzlettulajdonos azóta bezárta az üzletét.

A migráns már többször is erőszakos cselekedeteivel hívta fel magára a figyelmet

A rendőrök egy kést is lefoglaltak a kameruni férfi átkutatása során. Letartóztatása után nagy tömeg, elsősorban migránsok gyűltek össze az üzlet előtt. A rendőrség szerint a helyzet zavarossá és agresszívvé vált.

A kameruni férfi már augusztus közepén is feltűnt az üzletben. Akkor egy ruhaboltból ellopott egy kabátot, és egy vita során kést rántott. Röviddel azelőtt pedig egy frankfurti villamoson három utast sebesített meg, akik arra kérték, hogy halkítsa le a zenét. Bár a menedékkérőt többször is letartóztatták, többször is szabadon engedték. 

A legutóbbi támadás után kezdetben továbbra is rendőrségi őrizetben maradt. Súlyos testi sértés, lopás és birtokháborítás miatt nyomoznak ellene.

 

 

