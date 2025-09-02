Nem tudták kiutasítani a migránst Németországból, most a vád szerint gyilkolt

A németországi Alsó-Szászországban nincs más település, amelyet annyira a illegális migrációval hoznának összefüggésbe, mint Friedlandot. A városban, a korábbi határátkelő területén ma menekül-befogadóközpont működik. Most egy állítólagos gyilkossági ügy hatalmas vitát váltott ki a hatóságok migrációkezeléssel kapcsolatos problémáiról. A nyomozás jelenlegi állása szerint egy pszichésen beteg iraki migráns lökhetett egy lányt a tehervonat elé. Az ügy felveti a migrációs politika és a hatósági munka hatékonysági kérdéseit – ugyanis a férfit már rég ki kellett volna toloncolni az országból – írja a faz.net.

Migráns lökhetett a vonat elé egy lányt Németországban

Fotó: SWEN PFORTNER / DPA

Mi történt a friedlandi vasútállomáson?

Augusztus 11-én, 16 óra magasságában egy tehervonat körülbelül 100 km/órás sebességgel haladt át a friedlandi állomáson, amikor halálra gázolt egy 16 éves lányt. A rendőrség az esetet először „balesetnek” és „vasúti szerencsétlenségnek” minősítette. Pénteken azonban a göttingeni ügyészség közölte, hogy egy 31 éves iraki férfi szándékosan lökhette a tehervonat elé a fiatal nőt.

Röviddel a haláleset előtt riasztották a rendőrséget az állomásra, mivel az iraki migráns randalírozott. Amikor a rendőrök megérkeztek, a férfi odament hozzájuk, és a peronon fekvő tinédzser lányhoz vezette őket.

A rendőrök megállapították, hogy a férfi véralkoholszintje 1,35 ezrelék, de a nyomozati intézkedések után hazaengedték. Este azonban, mivel a férfi a migráns-befogadóközpontban is randalírozott, egy pszichiátriára szállították. A nyomozás során egy DNS-vizsgálat kimutatta, hogy a férfi a lányt a vállánál megérintette és az ügyészség szerint a nyomok erőteljes ütésre/lökésre utalnak.

2022-ben érkezett az illegális migráns a németekhez

Az iraki férfi 2022 nyarán illegálisan érkezett Németországba, és menedékjogi kérelmet nyújtott be. Ezt 2022 decemberében elutasították, mivel először Litvánián keresztül érkezett az EU-ba, és a Dublini rendelet szerint oda kellett volna visszaküldeni. A férfi jogi úton támadta meg kiutasítását, amit a göttingeni közigazgatási bíróság 2025 februárjában elutasított. Röviddel ezután – 2025 márciusában – a kiutasítás végrehajthatóvá vált.

Az iraki férfi azonban eltűnt.

Ezután a férfi börtönbe került és a jogi procedúra egyre bonyolultabbá vált. A férfit jelenleg egy pszichiátrián kezelik és kérdéses mi fog történni vele, ha bebizonyosodik a bűnössége.

